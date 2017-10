10 vidas (Por Verónica Bard)

Vero era una gran poeta, en ellos volcaba lo que mayormente callaba por su forma de ser fuerte dura, luchadora, pero con una enorme sensibilidad y compromiso social.

La profesora de Literatura Mónica Carretti y amiga de Verónica, rescató un bello poema que le envió la negra cuando la invitó al taller de escritura y por no sentirse muy bien desistió.

El escrito se llama “10 vidas” y esto escribió Mónica en su mensaje de de despedida a vero;

“A Verónica Bard

Iba a comenzar el Taller de Escritura; me dejó su poema, lo trabajaríamos en clase; la esperé, la llamé y me dijo: no me estoy sintiendo bien… Su poesía”

10 vidas

Fantasmas,

que habitan la noche,

súbita de amenazas incumplidas.

Amenazas que no espero, que se pierden.

se duermen.

Se mueren.

La muerte herida de luz que envuelve,

que inunda.

y despierta.

Vive,

de luz y destellos.

Espectro infinito en mi paleta,

en mi lienzo y mis pupilas.

El trópico,

mis polos,

extremos de luz.

y sigo viva.

Viva de luces,

de miedos y de amores.

Viva de dolores y de calmas.

De angustias que punzan

y dulce de naranjos.

Viva de lazos paralelos

Viva de simientes y mi madre.

Viva, en blanco y negro

y a girones.

En psicodélicos amores proclamados.

en claroscuros del vivir,

me va la vida.

Verónica Bard