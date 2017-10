1País: “Estamos muy contentos con la campaña que hemos hecho, somos el partido de las propuestas”

Luego de que se celebren las elecciones parlamentarias en todo el país, las cuales definirán quiénes serán los 127 diputados y 24 senadores nacionales que ocuparán bancas en el Congreso de la Nación, referentes y candidatos de la fuerza política 1País, se refirieron al desarrollo de los comicios que se llevaron a cabo hoy.

Desde el bunker de la fuerza 1País, ubicado en el complejo Pipa de Tigre, los referentes del espacio liderado por el diputado nacional Sergio Massa, expresaron su satisfacción por el desarrollo de los comicios llevados a cabo hoy, en las cuales se definen 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores nacionales de ocho provincias, además de cargos legislativos provinciales y municipales en seis distritos. En ese marco, Daniel Arroyo le agradeció “a todos los ciudadanos que fueron a votar, entendemos que fue un nivel muy alto el porcentaje de gente que fue a votar y eso nos pone muy contentos a todos”.

Y añadió: “Estamos muy contentos con la campaña que hemos hecho, somos el partido de las propuestas, nos metimos muy fuertemente con el costo de los alimentos, planteamos propuestas en materia de seguridad. Sergio Massa y Margarita Stolbizer plantearon permanentemente proyectos de ley que cuidan los bolsillos de los ciudadanos”.

En relación a los resultados electorales, sostuvo: “No tenemos un boca de urna ni porcentajes, estamos esperando las mesas testigos pero creemos que hemos retenido gran porcentaje de los votos sacados en las PASO”. Y añadió: “No hay piso ni techo, no podemos dar números. Creemos que hemos hecho una buena campaña. Es una provincia muy grande, uno no puede con dos o tres mesas sueltas saber lo que está pasando”.

Por su parte, el candidato a diputado José Ignacio de Mendiguren sostuvo: “Estamos a la espera de más resultados, pero estamos contentos con información que tenemos. Dejamos la impresión de que nuestro espacio es la buena política: la que quiere ganarle al adversario peor con propuestas superadoras”.

Y añadió: “Creo que hicimos las cosas bien, y esto a la larga es lo que triunfa, y estamos convencidos que esta va a ser nuestra política, una oposición constructiva, permanentemente con aportes”.

En referencia al rumbo de la economía que impulsa el Gobierno, advirtió: “La bicicleta financiera ya la vivimos muchas veces, de nuevo no tiene nada. El presidente nos prometió que íbamos a dejar de ser el granero del mundo para llenar las góndolas del mundo. Señor presidente, nos están llenando las góndolas a nosotros. Si no podemos agregar valor y hacer eso, quiere decir que la Argentina productiva no va a poder dar respuesta sustentable para pagar la deuda que estamos contrayendo”.

Por último, y en relación al futuro de la fuerza 1País, De Mendiguren aseguró: “No vamos a abandonar lo que estamos convencidos que es lo mejor para el país. Es un camino muy difícil pero estamos convencidos que el país necesita cortar con la corrupción, con la droga, con la inseguridad. Por ahora le están creyendo más al gobierno que a un espacio como el nuestro. Nuestro espacio no solo muestra que hay que salir, sino que con quien hay que hacerlo”.