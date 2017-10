4-2-2. Los candidatos que acceden al nuevo Concejo Deliberante

En la mañana del lunes, varios referentes de distintas agrupaciones confirmaron que de acuerdo a los resultados de las elecciones legislativas de ayer, la Alianza Cambiemos logró cuatro bancas, mientras que Unidad Ciudadana consiguió dos y dos concejalías para 1Paìs.

En el escrutinio provisorio que realizan los partidos políticos, se especuló anoche con que 1Pais no había llegado al piso, pero luego, de acuerdo a la Ley se confirmó que los votos en blanco no son contemplados como votos válidos y no suman, por tal motivo el piso de votos necesarios para acceder a una banca quedó en 2680 y Morales superaba esa cantidad a tal punto que le alcanzó para ingresar dos ediles.

Los nuevos Concejales son:

Cambiemos:

Rosana Fallet

Martín Cárdenas

Verónica Pena

Gabriel Descalzo

Unidad Ciudadana:

Aldo Carossi

Silvana Iozzia

1Pais:

Juan Domingo Morales

Mariela Greco.

Los que siguen

Quienes continúan dos años más son: Claudio Maroli, Lorena Martínez, Carlos Olmos y Mariano Pousa por Cambiemos.

Esteban Sanzio, Guillermo Oliveri y Leticia Houriet por Unidad Ciudadana.

Guillermo Paniagua por 1Pais.

Los que se van:

Daniel Depauli, Marcelo Elmer, Adriana Alonso, Bruno Di Pasqua, Mariano De Vincenzo, Irma Tineo, Martín Cárdenas (Renueva), Juan Domingo Morales (Renueva).