60 contenedores de basura fueron destruidos intencionalmente en dos años

Una ciudad limpia o sucia depende en un porcentaje del estado municipal, pero fundamentalmente del accionar como vecinos, lamentablemente en Baradero sobran muestras de la falta de compromiso para mejorar el lugar donde vivimos.

Los basurales clandestinos crecen día a día, basta solo con alejarse un poco del casco urbano para encontrar en las zanjas u orillando los caminos desde restos de heladeras hasta el más pequeño utensilio de uso personal, pasando en el medio por lo que se imaginen.

Pero por si esto fuera poco, también están los destructores urbanos aquellos seres, difíciles de describir donde el grado de idiotez los lleva, entre otras cosas, a quemar los contenedores de basura, llegando en dos años a la inutilización o pérdida de 60 volquetes valuados en más de diez mil pesos cada uno.

Este fin de semana, se rompió el camión compactador y el cumulo de residuos enojó a algunos vecinos, Sebastián Misenti, Sec. de Obras y Servicios Públicos, se refirió a este problema y también habló de lo difícil que es tratar de tener un Baradero limpio.

“La recolección de residuos se hace de domingo a viernes, el único día que no se hace recolección de residuos normalmente es el día sábado y la recolección de los volquetes plásticos o de los contenedores se hacen de lunes a lunes. Nosotros tenemos dos inconvenientes, el primero es que tenemos un solo camión con el sistema para levantar los volquetes plásticos o sea que dependemos exclusivamente de ese camión y el segundo problema que creo que es el más importante o el más interesante de que en lo que va de nuestra gestión alrededor de 60 volquetes fueron prendido fuego, tirado por la bajada del Tiro, chocados como autitos chocadores, entonces tuvimos una merma de 60 volquetes, por ende los volquetes que están ubicados se duplicaron en basura y se cargan enseguida, entonces nosotros el día sábado cuando se sale hacer la recolección de los volquetes, hubo un inconveniente en el sistema hidráulico del camión en el cual se hizo muy poco de los volquetes que quedaban, se manda a reparar-porque obviamente no tienen las herramientas para trabajar sobre el sistema hidráulico-, se hizo algo de recolección a mano y hoy a la mañana la empresa Fosatti que hace reparación en el sistema hidráulico estaba trabajando en el camión y alrededor de las 11 de la mañana ya el camión iba a estar listo como para hacer el recorrido habitual y normalizarse, de todas maneras el lunes por tarde también van a trabajar los camiones para intentar normalizando el descargue de los volquetes urbanos”.

¿No había dos camiones compactadores?

“Teníamos también otro camión que esta con problemas del año 2014, que también tiene el sistema para levantar los volquetes, para arreglar este camión hay una sola empresa en el país que es representante oficial que puede hacer la reparación, pero tuvimos un inconveniente que había una deuda del año 2014 que no había sido saldada con la empresa, por ende no nos daban turno para poder reparar ese camión, así que bueno tuvimos que hacer un reconocimiento de deuda, hubo problemas obviamente porque no había nada que certificara la deuda que había, gracias a Dios el Secretario de Hacienda la semana pasada pudo solucionar el tema después de dos años de gestión para poder mandar a reparar el camión con un saldo de unos 20.000 pesos y hoy tenemos la posibilidad de repararlo y ya vamos a pasar a tener dos camiones con el mismo sistema de recolección como para poder levantar los volquetes y obviamente optimizar mas el servicio”.

¿La perdida de tantos contenendores complica e imagino que son difíciles de reponer?

“El otro problema es que al haber tenido la merma entre 60 y 65 volquetes menos, hacer una compra es bastante costoso- valen entre 10.000 y 12.000 pesos cada volquete poder reemplazarlo- y nosotros necesitamos por lo menos para estar bien en el servicio al menos recuperar las que ya teníamos”.

¿Imagino que debe dar mucha bronca la falta de compromiso de algunos?

“Me duele ver los actos de vandalismo que los propios vecinos hacen, porque uno trabaja y quiere que Baradero esté mejor, este más lindo, poder cumplir con todos los servicios, pero hay una lucha constante y permanente más allá de las complicaciones que uno pueda tener en el día a día del trabajo diario, actos de vandalismo que hace que Baradero no pueda avanzar y menos crecer.”