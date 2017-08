70 municipales en condiciones de pasar a planta permanente

Los sindicatos municipales mantienen sus reclamos ante las autoridades del Ejecutivo más allá del acuerdo paritario logrado este año.

Hace un mes el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Baradero (SOEMB) presentó una nota dirigida a la intendenta Fernanda Antonijevic compuesta por 10 puntos; entre ellos, el pase a planta permanente del personal contratado que cumplió con los 12 meses de contrato ininterrumpidos. La reunión con la jefa comunal se concretó a los fines de determinar los pasos a seguir.

Con respecto al persona que está en condiciones de pasar a planta permanente hay esa condición 70 personas. Pero no todos se incorporarán al mismo tiempo porque hay una objeción del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por las incorporaciones ya realizadas en los últimos meses. En tal sentido, buscarán que el pase a planta sea por tandas.

“Lo que buscamos son las mejoras en las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, algunas de las más importantes la intendenta nos dijo que fueron delegadas al asesor letrado Gabriel Descalzo y ahora con él tenemos que ver el tema de pase a planta permanente, recategorizaciones y la entrega de la ropa”, manifestó José Montero, secretario general del SOEMB. Con Descalzo mantuvieron luego una reunión pero los temas quedaron por definirse.

“Hay 70 personas para pasar a planta, pero ellos por una cuestión del Tribunal de Cuentas van a realizar el pase del personal por tandas. Es decir, los 70 compañeros no van a ingresar todos juntos al mismo tiempo”, indicó Montero.

En el caso del SOEMB son 32 afiliados que están en condiciones de dejar de ser contratados para ser efectivizados y en el caso de ATE el número es de 38 afiliados. “queremos que el pase a planta permanente, para todos, sea cuanto antes así pueden beneficiarse con la estabilidad laboral”, dijo el dirigente local.

En cuanto a la entrega de la ropa de trabajo “hay sectores donde aún no se las dieron como por ejemplo en el Corralón y quienes trabajan en la zona del Puerto. Nos dijeron que la plata para comprar la ropa está, falta que lo concreten”.

Con respecto al otorgamiento de categorías, Montero explicó: “Es importante porque hace un tiempo que no se recategoriza. Desde el Ejecutivo lo que nos dijeron es que no van a imponer un tope como pasaba antes donde en la gestión anterior se daba un máximo de 80 categorías por año. Ahora si hacen falta más, no habrá problemas en cuanto a la cantidad. Lo que buscarnos es la forma de implementarse para que se realice primero una evaluación y no haya suspicacias porque no queremos que den categorías por amiguismo a quien no lo le corresponde”.

En torno al pago de los salarios y los porcentajes acumulativos de aumentos Montero señaló que no hubo inconvenientes a la hora de ir al banco a cobrar. También recordó que a partir del mes en curso el 14% que el municipio venía pagando como no remunerativo pasa a conformar el básico. Sobre ese nuevo monto se calcula el 12% que rige desde el 1° de agosto que también será no remunerativo hasta enero de 2018. Es decir, hay que esperar a septiembre para ver si los porcentajes se acreditan de la manera acordada.

Tema aparte es el pago de las horas extras que tienen un mes de atraso. “Nosotros hacemos hincapié para que se regularice y se puedan pagar en término. El Ejecutivo nos planteó que por ley hay un tope de horas extras que en principio no nos parece mal siempre y cuando se aplique de igual manera para todos, sin preferencias”, consideró el secretario general del SOEMB.

