¿A qué se debe el llamativo cambio de look de Juan Pablo Sorín?

Juan Pablo Sorín sorprendió a todos al presentarse al programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe con un particular look. No fue su vestimenta sino el color de su barba lo que llamó la atención de todos y sirvió de material para la creación de gran cantidad de memes e ingeniosos comentarios en las redes sociales.

El lateral izquierda se presentó en la televisión argentina con una larga cabellera y una frondosa barba teñida de azul. Ante la consulta del conductor, el ex futbolista explicó la razón que lo llevó a tomar esta drástica decisión fue una apuesta en un programa de televisión con otro ex jugador.

El Cruzeiro Esporte Clube, en donde el argentino jugó y en donde se retiró oficialmente del fútbol profesional, ganó la final de la Copa de Brasil y Juan Pablo cumplió su promesa de teñirse su barba de azul.