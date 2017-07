Acerca de lo que se escucha

En un reportaje que días pasados una emisora local les hiciera a dos candidatos a concejal por el frente Cambiemos, Rosana Fallet y Martín Cárdenas, éste dijo lo siguiente: “Sabemos que va a ser una elección reñida, eso no lo desconocemos, lo que se va a poner en disputa en esta elección es seguir hacia el futuro, seguir produciendo este cambio o volver al pasado“.

Nada nuevo descubrimos respecto a lo reñido que puedan resultar los resultados electorales de los próximos comicios, pero lo notable es lo que dice Cárdenas, no olvidemos que se trata del actual presidente del Concejo Deliberante, en cuanto a “seguir hacia el futuro produciendo este cambio o volver al pasado”. Nos inclinamos a pensar que Cárdenas habló sin pensar demasiado lo que decía quizás urgido por la misma dinámica de la entrevista radial. Si en cambio sus palabras surgieron tras haberlas meditado, nos preocupa seriamente.

Nos dice el presidente de nuestro Concejo Deliberante a nosotros, los ciudadanos, que se pondrá en disputa seguir hacia el futuro. Cabe preguntarse, llegado este punto, a cuál futuro se refiere, ¿al del endeudamiento sin fin? ¿al de la miseria planificada? ¿al de la pérdida de puestos de trabajo incesante? ¿al de la quita de derechos a los jubilados? Desde nuestra óptica el futuro se presenta más que oscuro, directamente negro. Es evidente que el concejal Cárdenas no ve las cosas de igual manera ya que, de inmediato y refrendando lo dicho instantes antes, habló de “seguir produciendo este cambio” y aquí surgen más dudas que antes ya que no entendemos a qué otro cambio puede referirse que no sea a la tragedia que se vive, que sume en la angustia a gran parte de la sociedad en general y a la de Baradero en particular. Cárdenas pareciera ignorar que Atanor cerró sus puertas, que la planta incendiada en Alsina difícilmente sea reconstruida, que lo de Germaíz está más que verde y que hace horas nada más, se ha salido de un grave conflicto en la empresa Ingredion que, por ahora, arrojó un saldo de varios despedidos y la degradación del convenio de trabajo de su gente.

Como si no hubiera bastado, para reafirmar conceptos el concejal de Cambiemos aclara que se puede “volver al pasado”, cosa que nos parece muy poco feliz ya que, salvo los banqueros y especuladores financieros, a nadie del pueblo, ni aún a aquellos que siendo parte de él votaron a Cambiemos, le disgustaría volver al pasado. Así como se ha sostenido durante siglos que no hay ateo que de noche no piense en Dios, también sospechamos que no hay votante de Cambiemos que de noche no piense en que se ha equivocado.

¿Qué jubilado prefiere tener la mitad de los remedios gratuitos que tenía antes, que los aumentos de sus haberes sean magros en razón de la caída de la actividad económica y que esté amenazado, precisamente en el futuro y a raíz del cambio, de sufrir el congelamiento de su estipendio?

¿Qué pensarán todos aquéllos que, por carecer de los aportes necesarios ya que fueron explotados por sus empleadores o maltratados por el destino, no podrán jubilarse y deberán optar por una pensión más magra todavía que las jubilaciones mínimas a partir de que el gobierno nacional dejó caer el decreto que en el pasado lo permitía? ¿Cómo harán para protegerse del frío los que están sin trabajo y difícilmente puedan pagar una factura de luz y de gas con montos antes populares y ahora siderales ?

Todos estos, o la gran mayoría, seguramente desearían volver al pasado al que Cárdenas condena desde sus palabras. Sabemos del origen político del joven concejal por lo que en cierta manera confunden sus conceptos; con todo respeto, creemos que deberá aprender que los partidos políticos son nada más que una herramienta puesta al servicio del pueblo y que si esa herramienta no sirve para estar al servicio del pueblo, como ahora sucede, se está al servicio de la oligarquía, concepto que resulta incontrastable con los datos de la realidad cotidiana.

Es muy difícil dar un paso al costado cuando lo que se apoya desde una banca está lejos de lo que se piensa, pero hace pocas horas, Bruno Dipasqua se dijo para sí que no deseaba ocupar un lugar en el que sentía incómodo y tuvo la dignidad de apartarse, gesto que en los tiempos actuales, con políticos tan cuestionados, debe ser muy valorado, sobre todo por los que miran desde los años más tempranos en busca de ejemplos.

Gabriel Moretti

El Diario de Baradero