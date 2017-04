Adiós al Chapu Nocioni, el más apasionado de la Generación Dorada

La historia del alero que marcó una época en el básquet argentino está atravesada por su compromismo por buscar siempre la gloria. Desde que tenía 15 años en Gálvez hasta sus últimos partidos en Real Madrid.

Todo surge de un diálogo telefónico. La comunicación tiene como punto de partida a la ciudad de Buenos Aires y como destino a la pequeña y pueblerina Gálvez, provincia de Santa Fe. El motivo de conversación es saber cuándo, dónde y a qué hora jugará ése chico que deja pasmado al público con sus incontrolables movimientos basquetbolísticos.

-Buenas tardes. Soy León Najnudel. Quiero hablar con el papá de Andrés Nocioni.

-Sí, con él habla.

-Mucho gusto, señor.

-Necesito saber cuándo y dónde juega su hijo el próximo partido. Quiero ir a verlo.

-Juega el sábado a las 18, en Unión de Santo Tomé…

Al parecer, la información de que un joven deslumbraba con su talento inmaculado a todo espectador que lo observara en acción dentro del rectángulo de juego se trasladó de “boca en boca” y viajó por más de 400 kilómetros que separan a la capital porteña de la localidad santafesina. La noticia no tardó en llegar a los oídos del creador de la Liga Nacional de Básquetbol que decidió emprender su travesía, con la finalidad de apreciar con sus propios ojos si lo que le dijeron era cierto.

Esa llamada se transformó en algo histórico porque fue a partir de aquel hecho que comenzó a gestarse el largo y sinuoso sendero de una carrera gloriosa e incomparable.

“Imagínese, para mí era como si me hablara Menotti o Bilardo… A Najnudel lo conocía solo por fotos. Pensé que era una broma de un vecino”, recordaba años más tarde en una entrevista con La Nación, el padre del “Chapu”, Pedro José Nocioni.

Mientras la brisa del invierno soplaba y acompañaba la correntada del río en aquella tarde de sábado, Najnudel permanecía sentado en una de las tribunas del estadio de Unión de Santo Tomé a la espera de que el muchacho de Gálvez saltara a la cancha para exhibir sus dotes basquetbolísticos.

Después de observar el calentamiento de ambos elencos, Najnudel visibilizó apenas cinco minutos del juego y partió en dirección a la salida. Ante ésa situación, don Pedro Nocioni, preocupado, lo frenó antes de que se retirara para saber el motivo por el cual se iba del lugar. “Ya está, no necesito ver más, me voy; pero a su hijo me lo llevo a Buenos Aires”.

Desde que Najnudel cruzó la puerta de salida de la cancha con su espíritu petrificado y su mente anonadada por ver ése rendimiento inigualable que expuso en la pista aquel joven que, en ese momento, tenía apenas 15 años, la vida de Nocioni dio un giro rotundo que cambió su manera de vivir hasta ese entonces.

Al poco tiempo de la visita que hizo el descubridor del objeto más preciado, el adolescente de Gálvez vivió una metamorfosis importante en su vida: se trasladó a Buenos Aires para vestir la camiseta de Racing con 15 años y así debutar en la Liga Nacional A. Al cabo de un año de esa hazaña deportiva, el rumbo de su trayectoria profesional le permitió incursionar por un nuevo camino y fue el ser contratado por el Club Olimpia, institución en la que persistió durante dos temporadas.

Ya con la mayoría de edad cumplida se trasladó a Independiente de General Pico, club con el que consiguió un subcampeonato en la Liga Nacional. A los 19 años, con una mínima experiencia liguera y habilidades perfeccionadas, “Chapu” se colgó una medalla de bronce en el Preolímpico de Puerto Rico con el seleccionado nacional de mayores.

Su primera consagración con la Selección Argentina le permitió consolidarse como un jugador experimentado tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Esa consolidación fue la llave que le abrió la puerta del básquetbol europeo, más precisamente, la del club Tau Cerámica de España que lo contrató por tres temporadas.

El salto de calidad que dio Nocioni del certamen doméstico al básquetbol español le sirvió para modificar su fuerte y controvertido temperamento, característica que debió mantener alejada de su alma para que su trayectoria no fuera a caer al abismo. Dentro de los límites, Nocioni aprendió a moderar sus actitudes dentro y fuera de la cancha y eso fue lo que ayudó a seguir construyendo simultáneamente dos carreras majestuosas: con la camiseta albiceleste y con los colores de los clubes que lo contrararían en los años posteriores.

Sus éxitos se vislumbran gracias a su exponencial capacidad de entrega, huevos, compañerismo y, por sobre todo, su romanticismo con la “naranja”. Los logros conseguidos ya son historia contada: Un subcampeonato en la Liga Nacional con Independiente de General Pico, once títulos en su experiencia con instituciones de España; un subcampeonato con la “Generación Dorada” en el Mundial de Indianápolis 2002, la gloriosa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el bronce en Pekín 2008, entre otros logros meritorios.

Nocioni tiene una cualidad que no se entrena ni se perfecciona con el tiempo, sino que vino acompañada en su nacimiento. La pasión. Esta característica las llevan consigo todas las personas, aunque no todas consiguen sacarla a flote. Y Nocioni lo sabe bien: “Entiendo que mi pasión es lo que marca la diferencia en muchas cosas. Dejo todo por mi equipo. Y eso se agradece. La gente puede perdonar errores cuando uno deja el ciento por ciento dentro del campo. El problema está cuando no ponés todo. Siempre, pero siempre dejo el 100% en todo. En cada equipo que estuve he dejado la marca de jugar con pasión”, expresó el “Chapu” en una entrevista con La Nación, luego de haber conquistado, a principios de 2017, en forma consecutiva la tercera Copa del Rey con el Real Madrid.

El “Chapu” Nocioni entrelazó eslabón por eslabón y edificó una carrera única e intachable que posiblemente acabe al final de la temporada 2017 de la Liga ACB y Euroliga, certámenes que aún tienen a su equipo, Real Madrid, como principal candidato a alzarse con ambos títulos.

Sus interminables ganas lo transforman en un gladiador indestructible. Su eterno compromiso no lo deja fuera de ningún combate cuerpo a cuerpo y su salvajismo le permite atacar y sobreponerse ante cualquier rival para avanzar en el camino a la gloria.

