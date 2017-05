ADIP de Gonnet es el rival de Atlético en la final

Luego de dos empates frente a CRIBA de La Plata), A.D.I.P. (Gonnet) ganó en los penales el pasaje a la final por un ascenso al Federal B.

El siguiente articulo de “pase a la Liga” escrito por Emanuel Fernández, donde hace un resumen de la semifinal.

Por el partido de vuelta, CRIBA recibió a ADIP en Everton y se quedó a mitad de camino en el Federal. Partido igualado 2 a 2, con goles de Sosa y Martinez para el azulado y de Casas y Catalano para el naranja. En penales, fue 4 a 2 con efectividad del visitante.

Como se esperaba, al inicio del encuentro fue parejo, con ambos equipos haciendo su juego y sin un claro dominador. Camilión tuvo la primera clara para el visitante pero en el mano a mano ganó Zurlo y evitó la caída de su arco. Minutos después, a los 17′, Ramirez desbordó y centró al área rival y, tras un fallido despeje de Croce, Sosa empujó la pelota al fondo del arco y decretó el gol azulado.

ADIP sintió el golpe y fue en busca de la igualdad. CRIBA se partió y la línea defensiva quedó aislada de la delantera, por lo que la creación del local quedó a disposición de los volantes Ramirez y Pedrozza.

Los conducidos por Casanueva manejaron la pelota y tuvo en Casas la chance más clara tras un desborde Díaz, producto de una serie de toques precisos, pero “Jeringa” envió el balón por encima del travesaño. Increíble pero real, el naranja mereció más y se fue al vestuario con el resultado en desventaja.

En el complemento, el azulado ocupó todos los espacios y no dejó jugar con libertad al rival, que además tenía la presión de buscar el gol. Esta necesidad derivó que, de contra, el Rayo Martinez ponga el 2 a 0 a los 15′ con un remate certero a raz del suelo que Albariño no llegó a sacar. Viento en contra para el naranja, que debió buscar rápido el descuento para no perder tiempo y llegar con chances de empatar.

A los 23′ Casas tuvo su revancha personal, pero su cabezazo salió apenas desviado del arco defendido por Zurlo. El tiempo corrió y los dirigidos por Parrado/Novarini mostraron firmeza en todas las líneas, por lo que cada avance rival no prosperó.

El descuento llegó y Casas se redimió. Tiro libre rápido, Grisolia tocó al medio y Jeringa definió por encima de Zurlo, para poner el 2-1 parcial y agregarle dramatismo a los últimos diez minutos de partido.

El premio al esfuerzo fue para Catalano, que dejó el alma en la primera parte y, a los 43′, aprovecho un grave error de la defensa azulada y tocó por debajo del arquero para poner el 2-2. Merecido, sí, lo hecho por el delantero y el equipo en gran parte del partido.

Final y penales. Todo podía pasar y cualquiera podía ser semifinalista. El fútbol fue justo y paso el que más méritos hizo en gran parte del encuentro. Primero, Albariño le tapó el remate a Jaime y Ramirez desvió su disparo.

Focaccia fue el encargado de sellar el pase a la final y romper en felicidad a la hinchada visitante. Baradero o San Nicolas, el destino del naranja, que cerrará su participación en Villa Castells. A tu “Casas” por culpa de “Catalano”, azulado. (Fuente: http://pasealaliga.com.ar)

PAMPEANA NORTE

CUARTA FASE (Ida: 7/5 – Vuelta: 14/5)

FINAL: At. Baradero L vs. ADIP (Gonnet)

FINAL: Sports Salto vs. Colonial (Ferre) L

LOS 2 (DOS) GANADORES ASCIENDEN AL FEDERAL B

Nota: (L) Actúan de local en el primer partido