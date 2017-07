Agustín Hausch: “La verdad que este momento que estoy viviendo es único”.

El baraderense Agustín Hausch, juega al futbol desde muy chico, de casualidad lo vieron jugar los entrenadores de las inferiores de San Lorenzo y a los 12 se instaló en la pensión.

Actualmente es el goleador de la Novena División, pero igualmente extraña mucho a su familia y amigos por lo que estaba a punto de volverse, pero hace una semana le dijeron que estaba citado para la Selección Nacional Sub 15 y todo cambió.

En una charla con BTI, el Gringo, como lo llaman allí, contó sobre este momento que está viviendo en su corta carrera de futbolista;

¿En que clubes de Baradero jugaste?

“Jugué desde los 3 años como hasta las 11 en Rivadavia- habré jugado como nueve años en Rivadavia- y después fui y jugué un año en Atlético, después ya me vine para acá a Buenos Aires. En Atlético jugué el último año de cancha chica y a los 12 años me vine para Buenos Aires”.

¿Cómo llegaste a San Lorenzo?

“Porque mi primo antes jugaba acá Leandro Lezcano y un día mi tío me dice queres ir a ver como entrenan y justo estaba sentado ahí en la escalera de la tribuna y viene un señor y me dice vení, vení a entrenar y tuve que entrenar en zapatilla nomás. Yo iba a ver como entrenaba mi primo y después me dijeron que tenía que venir al otro día con mi categoría, porque entrene con una categoría más grande y quedé”.

¿Cuántos años tenes hoy y como es tu vida lejos de casa?

“Hoy tengo 14 años recién cumplidos, cumplo los 15 años el año que viene. El primer año para mí fue más fácil, porque yo estaba re contento de venirme a vivir acá, este año se me hizo más difícil”.

¿En qué puesto jugas?

“Juego en la novena del Club San Lorenzo de Almagro, juego con la 9 y soy el goleador del equipo”.

¿Cambia mucho el entrenamiento en un club como el que estas comparado con Baradero?

“Los métodos de entrenamiento cambian mucho, acá ya hace como tres años que vamos al gimnasio, en cambio en Baradero nunca fui”.

¿Por qué te dicen gringo?

“Cuando llegue a San Lorenzo me puso un entrenador porque yo era rubio y de pelo lacio y el me empezó a decir gringo venís del campo y bueno quedo gringo”.

¿Son un 9 de área o de arrancar de mas atrás?

“Yo soy más de empezar la jugada para todos lados, a veces me ponen de enganche, nunca hice un gol de cabeza. Hice dos o tres goles de afuera del área en este campeonato”.

¿Cómo te enteraste que estabas convocado a la selección?

“Yo estaba en la escuela, fue el viernes pasado, estaba enojado, quería volverme para mi casa porque extrañaba mucho, le había avisado a mi mamá, ya tenías los bolsos preparados y por ahí me llega un mensaje del que da las noticias acá en el Club me dice fuiste citado para la selección nacional y me mando la foto con la nota y ahí casi me largue a llorar. La verdad no me podía dormir, ese fin de semana cuando supe la noticia”.

¿Cómo fueron primeros días en la selección?

“En el cuerpo técnico de la selección lo integran Diego Placente y Pablito Aimar. Fuimos 24 chicos los convocados, nos dijeron que ahí nadie había llegado porque éramos lindos, porque teníamos plata, ahí llegamos porque nos lo habíamos ganado nosotros jugando en los partidos y demostrando en los entrenamientos. Igual acá me probaron de 9, después me bajaron de 8 y luego me volvieron a mi puesto natural”.

¿Entrenaste en el mismo predio que la selección mayor?

“Ezeiza es todo un mismo predio, es inmenso, Sampaoli estaba acá en el predio, yo no lo vi pero hubo compañeros que si los vieron y se sacaron fotos con el entrenador de la selección mayor. La verdad es que nunca me imagine estar en la selección y así tan de chiquito. Con Aimar entramos en confianza hicimos un loco y le tire un caño y me mando a correr”.

¿Cuando vuelven a entrenar?

“Esta semana no entrenamos porque es la fecha de los clásicos y después la otra semana vienen 25 más del interior del país”.

¿Cómo crees que te fue, porque esta es una preselección?

“Yo creo que me fue bien, lo que pasa es que me va a costar, porque yo soy un año más chico, son todos 2002 y yo soy 2003. Esto es gracias al esfuerzo que hicieron mis papás acompañándome, mis amigos también”.

¿Que dijeron en tu casa?

“Mis viejos se enteraron mucho después de lo de la selección, ellos creían que yo me volvía, que no quería estar más acá. Y me dijeron que lo pensara, del sacrificio que hice para estar acá, que me iba a arrepentir y menos mal porque tenían razón.”