Alberto Cormillot, furioso con “Cuestión de Peso”: ¿renuncia?

Alberto Cormillot realizó un fuerte descargo en Twitter y fustigó a “Cuestión de Peso, el programa del que es alma mater, criticando que los temas que se tratan no tienen nada que ver con la salud.

La bronca la desató un informe que realizó “Bendita”, en el que se preguntaban qué le pasaba al profesional de la salud, ya que se lo veía disperso e inquieto en el programa.

“No me distraigo Beto, me aburro“, respondió Cormillot. “No me interesan las discusiones bizarras que arman. De salud ni se habla”, agregó, criticando sin pelos en la lengua al rumbo que tomó el programa bajo la batuta de Fabián Doman.

“No estoy distraído. Me aburre el programa, su contenido y publicidades, no tienen que ver con la idea original”, continuó. “Estoy viendo cómo terminar pronto. Es una vergüenza por la quepido disculpas al público y a los que padecen sobrepeso”, advirtió.

“Pido disculpas a mis colegas, autoridades de salud, sociedades y organizaciones científicas relacionadas con el tema”, insistió Cormillot.

“Yo no produzco ‘Cuestión de Peso’. Los medicamentos que se publicitan son truchos y las discusiones que se producen las deploro“, completó.

Por su parte, Doman habló de la ausencia de Cormillot al inicio del programa esta tarde, aunque sin dar demasiadas precisiones, y aseguró que el lunes va a estar en su silla.

“Hablé con él y me manifestó que está molesto básicamente porque no se puede dar al televidente ayuda para la salud de la manera en la que se está desarrollando el programa”, sintetizó el conductor.

Asimismo, Sergio Verón manifestó que “el doctor y parte del equipo médico se quiere retirar del programa, Alberto cree que el reality superó el tratamiento“.

Además, mostraron un video con la bronca de los participantes por la posible desvinculación de Cormillot y su hijo.

¿Qué pasará?

