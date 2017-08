“Aldo desea volver porque ve que en su pueblo se están marcando horizontes erróneos”

Silvana Sosa y Diego Basterrica, dos de los precandidatos a concejal del Frente Unión Vecinal, de la lista que encabeza Aldo Carossi, hablaron con BTI sobre les próximas elecciones primarias y expusieron su mirada del Baradero de hoy

Silvana, quien comenzó a militar en Baradero por fuera del carossismo contó porque eligió trabajar con este grupo;

¿Cómo llegas a militar en el carossismo?

“En mis orígenes yo vengo del Frente Grande, después pasé por el FREPASO, continuamos por la alianza- la verdad que fue un proyecto muy frustrado por lo menos para mí, porque uno esperaba otra cosa de esa alianza- y después jugué en el Frente para la Victoria una interna contra el propio Aldo y la verdad que a partir de esa interna comencé a trabajar con él y particularmente trabajamos muy bien con él. No de la agrupación de él, sino de un grupo que se llama gestión comunitaria donde somos unos cuantos profesionales y no profesionales, gente valiosa que aporta desde donde sabe y desde donde puede, pero si estamos con la conducción de Aldo”.

¿Son necesarios los liderazgos como el de Carossi por ejemplo?

“Yo creo que los liderazgos son necesarios y tener un líder, que además te conduzca y que vos puedas opinar, porque yo no soy una persona fácil- no me considero una persona fácil- y puedo hablar con Aldo y dar discusiones”.

La mayor crítica que se le hace desde la oposición al gobierno comunal actual es la pérdida de empleos, producto de las políticas de Estado, Silvana Sosa, al respecto dijo;

¿Qué cuestionas más de la gestión de Antonijevic?

“Yo creo que en el tema de empleo el gobierno actual se ha comportado de una manera que para mí gusto, no corresponde. Yo creo en el estado regulador, la política no puede estar eximida del trabajo, vos reglamentas, sos el poder de policía, vos sos quien puede dar las condiciones para que venga una empresa, sos quien puede decir podes despedir o no.

Si vos tenes una empresa que estuvo concursada desde el 2001 como GERMAIZ – que ninguno de nosotros quizás se enteró-, porque siguieron pagando y la empresa siguió trabajando, porque el concurso es eso es la continuidad de la actividad empresaria y vos tenes un concurso abierto desde mayo del año pasado y la empresa no trabaja y los trabajadores no cobran, eso si vos sos Estado te vas al juzgado y lo pones en conocimiento, porque en todo caso si la empresa no tiene capacidad de continuidad de producción bueno habrá una quiebra y si hay una quiebra hasta podes recuperar la empresa. Yo no creo que hay que dejar que el empresario haga lo que quiera, creo que hay que regularlo y creo que hay que acompañar porque si hubo algo que ha crecido del gobierno de Cristina y Néstor es la industria”.

Sobre este tema, Diego Basterrica, manifestó lo siguiente;

¿Ustedes sostienen que se podría haber evitado el cierre o los despidos?

“Los organismos o instituciones que tienen que estar enfocados a la mediación- que tienen que mediar-, han estado totalmente abocados a defender intereses de la patronal o de las empresas, eso conlleva directamente a que los trabajadores se sientan bastardeados, sumado a una política de una matriz económica que está privilegiando exclusivamente a las empresas en detrimento de los trabajadores, porque estamos viviendo un principio de lo que fue la flexibilización laboral, que yo la agarre cuando era joven y tenía 17 u 18 años, yo viví esa etapa, de no poder conseguir empleo, de tener que trabajar de trabajos con una formación denigrantes, te diría en algún aspecto y la verdad que uno que vivió eso, no lo quiere volverlo a vivir y estamos viendo todos los indicios que están llevando claramente a ese horizonte, eso es lo que nos duele como peronistas, me duele profundamente porque uno defiende tres banderas que son las reiteramos y vamos a seguir reiterando hasta el cansancio, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, desde ese lugar nosotros tenemos la plena convicción que este gobierno no lo está ni siquiera plasmando mínimamente en sus políticas de estado”.

¿Cómo se genera empleo, es necesario ser muy creativo?

“El turismo por la ubicación que tenemos, por el sentido de cercanía con grandes urbes como Capital o Rosario, el mini turismo puede ser una salida creativa a una situación compleja. Pero también necesitas un apoyo fuerte del estado que incentive a que vos como micro emprendedor tengas las herramientas para poder arriesgarte.”

El contador Diego Basterrica, quien estuvo a cargo de la Delegación de Anses Baradero, se refirió a los rumores sobre el incremento de la edad jubilatoria;

“La verdad es que no hay nada confirmado, se hablo de que había una comisión dentro del ministerio de trabajo que estaba un poco estudiando con ciertos profesionales la posibilidad de incrementar la edad jubilatoria, pero hasta ahora no han confirmado absolutamente nada, la verdad que sería una locura si me preguntas en lo personal. Después de haber generado políticas de inclusión social llevadas a cabo por el gobierno que hoy volvemos a defender y a identificarnos. Hablar de 2.500.000 jubilados a nivel país y 3.000 jubilaciones nuevas en nuestra ciudad, más 1.000 becas que se han entregados a estudiantes para promover e incentivar que nuestros jóvenes siguieran estudiando, los 800 o casi 1.000 casos de programa de beneficio del subsidio del gas que se entregaron en forma personal, con carga de legajo individual, más los 4.000 legajos de asignación universal que logramos a nivel local, fíjate si no son políticas de inclusión que realmente marcan una tendencia de un estado presente. Creo que lo que está definiendo en esta elección es que tipo de estado queremos en la sociedad, un estado que intervenga y que trate de equilibrar la balanza o dejarlo todo librado al mercado y que sea el mercado el que diga que rumbo toma el país”

Volviendo al ámbito local, les preguntamos a los precandidatos sobre la candidatura de Aldo Carossi, después de renunciar al cargo de intendente en el 2015

¿Es ético renunciar un día antes de la finalización de tu mandato para jubilarte por invalidez y ahora volver a participar encabezando una lista?

“Quienes amamos la política, como quienes aman otra profesión, y yo creo que Aldo ama la política como a lo mejor la amaba su padre y desea volver porque ve que en su pueblo se están marcando horizontes erróneos y piensa volver no por cobrar una dieta más- que creo que lo ha dicho públicamente que no lo va hacer-, sino por tratarle de sumar a la política, buscarle un rumbo a esta sociedad un poco más certero para que la gente esté más contenida”.

¿Qué les dice la gente, los recibe bien?

“La verdad que calle nos recibe bien, por ahí más se discute la política nacional, lo local ya está claro, acá falta empleo y eso te lo dice todo el mundo, la verdad esta es una elección de medio término donde nosotros eso no lo vamos a poder resolver, lo que nosotros podemos hacer es brindarles algunas herramientas al ejecutivo y desde el lugar en que nos ponga la gente, la seguridad otro tema también del cual se ha comenzado hablar.”