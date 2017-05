Alejandra Lacerna no se baja del podio….

El pasado fin de semana se llevo a cabo en San Antonio de Areco una nueva fecha del Circuito Salomon 21 k series. Allí hubo presencia femenina de Baradero. Ale Lacerna en la prueba de 21k y Florencia Véliz en la de 10km.

Ale obtuvo el 1º lugar en su categoría y el 3ª en la general de damas con un registro de 1 hora 48 minutos 52 segundos, a solo 30 segundos de la ganadora. Por su parte Florencia obtuvo el puesto Nª 92 en la General y 13ª en su categoría con un registro de 1 horas 14 minutos 16 segundos.

Nota de kmakm.com.ar

Barro, mucho barro. Hasta los tobillos. Y agua, hasta la cintura para algunos, hasta el pecho para otros. El Salomon K21 de San Antonio de Areco tuvo su circuito tradicional, justamente, con obstáculos de todo tipo para desafiar las piernas de los corredores, algo más de 600 entre las tres distancias, en un terreno que no permitió pisar firme casi en ningún momento.

La carrera largó a las 12.30, con un cielo encapotado pero sin lluvias y una temperatura que permitió las mangas cortas, desde el Puente Viejo, pero en sentido contrario al resto de las ediciones. Los corredores debieron saltar alambrados, pisar charcos de diferentes profundidades y sumergirse incontables veces en las aguas del Río de Areco, además de intentar pisar firme durante los largos trayectos con barro, pasando también por caminos de tierra, pastizales, bosques, tranqueras y plantaciones. Un circuito entretenido para esta etapa del Salomon K21 Series. Un circuito 100% rural.

Tanto en hombres como en mujeres, las llegadas de los podios fueron por muy poca diferencia entre los corredores. El cordobés afincado en Buenos Aires Daniel Simbrón fue el ganador entre los caballeros, cruzando la meta en 1h27m07. Su perseguidor llegó segundos después: Víctor Caballero lo hizo apenas 20 segundos más tarde. “El 95% fue un cross muy difícil, trabado y técnico. Estuvo muy bien. Había corrido en Ezeiza y Ramallo con circuitos similares y también me habían gustado mucho. Seguro volveré para alguna otra etapa”, dijo después Simbrón, quien cosechó varios podios con su running team.

Entre las chicas se dio una situación muy particular que pudo resolverse gracias a la honestidad de las tres corredoras que hicieron podio: una corredora que cortó camino fue quien había llegado en primer lugar, aunque tras la denuncia de las punteras durante todo el circuito, debió admitir su falta y le permitió entonces ocupar el primer lugar a la marplatense Andrea Doblas, quien llegó en 1h48m17. Detrás llegaron la rosarina Analía Pascutto, apenas 14 segundos después, y Alejandra Lacerna, que acompañó a Doblas en gran parte del recorrido. “El terreno me resultó variado y divertido, me gustó mucho el circuito. Sólo me quedó el sabor amargo de saber que existen personas que hacen mal al deporte. Y la satisfacción del reconocimiento de mis rivales y el apoyo. Otra carrera sin foto de llegada, ja”, comentó Doblas, ganadora también de la edición pasada.

Fuente www.kmakm.com.ar