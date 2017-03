El siguiente texto fue escrito por el Ingeniero Pablo Daubián, en su pagina de Facebook, quien trabajó durante 9 años en Atanor y fue despedido cuando intentó afiliarse al gremio de supervisores y personal jerárquico.

Pablo, desde su óptica hace un análisis de la situación que llevó a tomar la medida dada a conocer el pasado miércoles 22 y que todos deseamos que se pueda revertir.

Amigos de Atanor

Les dejo algunas reflexiones personales de la triste y actual situación, a modo de telegrama, (que irónico, algunos sabrán por qué mencioné “telegrama”!). Ah, no me hago el yanqui colocando signos solo al final, este teclado no tiene los signos de comienzo y no me acuerdo los códigos ascii. Conozco bastante Atanor planta Baradero, trabajé nueve años en ella, hasta diciembre de 2014. Los que quieran leer el texto, sugiero léanlo completo, trata de reflejar algunos aspectos objetivos, sin cargar las tintas en uno u otro gobierno.

El evento del cierre, se originó el último año?: NO. Tiene la culpa Macri?: NO.

Por qué?: Porque la planta venía con problemas de utilidad (para los que no saben que significa “utilidad”, básicamente es “si gano o pierdo dinero”) de algunos productos fabricados, o no hubiesen cerrado las producciones de S. y Ac.A., vendido menos A.d.E. (al costo), T. (con clientes que dejaron de comprar). Y An.A, que se despachaba por ser materia prima de otra planta del grupo (de lo contrario no sé cómo le hubiese ido)

Los problemas vienen del gobierno de Cristina?: SI, incluso el cierre de Ac.A creo que se remonta al primer gobierno de Cristina. S. a principios del segundo gobierno, y así podríamos seguir, seguramente algún memorioso recordará las fechas exactas.

Tiene la culpa Cristina?. NO.

Alguien tiene la culpa?: No tengo respuesta, pero quizás podría ensayar diciendo “la globalización” que me permite comprar (por Internet) zapatillas en China o Ac.A en México, pagar desde mi casa (al mejor precio que el mundo me ofrezca) con tarjeta y recibir en mi casa, aduana, puerto, etc. Ahora pensemos en los clientes de Atanor que podían hacer eso, y conseguían mejores precios (en el exterior, pagando fletes, etc.) que los propios de Atanor.

Los estados debieron y deben ser más proteccionistas?: SI. Pero repito, la importación de ciertos productos que fabrica Atanor viene de gobiernos anteriores y continúa hoy día.

Internamente (Atanor), hay responsables?: Quizás todos, los empresarios por no invertir lo suficiente, los directivos por no escuchar ni atender la realidad que se los llevó puestos. Los empleados de menor rango y sindicalistas por no flexibilizar planteos, muchas veces, absurdos. Nos tenemos que hacer cargo (me incluyo), TODOS!.

Hay formas de revertir la situación?: Temo ser pesimista. Habrá que reconvertir la planta (o al menos muchas instalaciones) y hacerla rentable. Es tarea fácil? NO, por qué?: la corrosión es la corrosión. Contra los fenómenos químicos hasta los mejores materiales fallan.

El problema de Atanor?, es solo de Atanor?: NO. La rentabilidad de las empresas es un problema de todas las empresas, cambia con el tiempo, factores globales, políticas de gobiernos, salarios, sindicatos, competencia interna, inversión en tecnología, volúmenes de producción, bla bla bla.

Es un problema del “gobierno?”: Es, (y no es), un problema DE TODOS LOS GOBIERNOS.

El tema da para mucho más, no me interesan los “likes” ni los “dislikes”, que cada uno reflexione y, si desea, comente lo que le parezca, afortunadamente (aun) no nos cobran por pensar y expresarnos.

Saludos. PD.