Ana Touzet “Los comerciantes tenemos que agruparnos como un sindicato”

La propietaria de Impacto e integrante del Centro de Comercio e Industria, Ana Touzet, con casi medio siglo a cargo de su negocio, habló con BTI sobre este sector de la economía que muchas veces es vapuleado a raíz de la desinformación que intencionalmente le hacen llegar a los ciudadanos. Ana cuenta todo lo que debe soportar impositivamente un comercio y el gran negocio de los Bancos.

¿Se debe cobrar recargo en las compras con tarjeta de crédito?

“Las tarjetas de crédito cuando uno se adhiere se compromete sobre varios años a no hacer recargos y a nosotros los comerciantes nos cobran. Convengamos que hay dos problemas una cosa es el monotributista y otro el responsable inscripto, el responsable inscripto cuando le viene la liquidación de la tarjeta, del banco y todo eso vos descargas los impuestos, el monotributita como paga una tarifa fija no puede descargar eso, entonces considera como que se lo están sacando- es como que uno está pagando anticipado el IVA, el ingresos brutos y todos los chiches-, toda tarjeta tiene gastos administrativos que también el comerciante lo tiene”.

¿Si adhieren al Ahora 12, tienen ventajas como comerciante o solo la posibilidad de vender más?

“Cuando se hizo por ejemplo el “Ahora 12″, fue una mentira a la gente, yo te digo que en los primeros tiempos la gente era como agradecida al gobierno porque ahora compraba en 12 cuotas, lo que no sabía que los que financian son los comerciantes- a lo mejor un poco menos-, pero hace rato que los comerciantes comentaban que nos descuentan un 30 %”.

¿Cuál es la verdadera razón por la que los comercios evitan la venta con tarjetas?

“Yo tengo un concepto de la parte comercial que para algunos es tonto- cada uno se maneja como puede-, primero trato de respetar lo más posible en lo que me he comprometido, segundo priorizo la rapidez, que salga más rápida la mercadería aunque me quede menos, que hago con tenerla ahí porque cobro esto, porque cobro lo otro y no sale, el stock necesita reponerse, entonces uno quiere vender aunque te quede poco. Pero no siempre el recargo se debe ver como una sinverguenzada. Las tarjetas de crédito- según qué banco, que tarjeta- tiene un interés anual del 42 % y a partir de la sexta cuota se va al 46 %, eso se lo descuentan al comerciante o sea que el banco no te da el crédito, te lo damos nosotros, amen que uno en la necesidad de cobrar, si vos lo queres cobrar a las 48 horas tenes otro descuento, cuando uno ve las liquidaciones es infernal, te da bronca”.

¿Además cualquier a persona paga al banco por los servicios de tener tarjetas?

“En otras partes del mundo si te dan una tarjeta de debito o de crédito, es gratis , porque al banco lo que le interesa es el movimiento, porque siempre va quedando en el banco un saldo. El que tiene la suerte a lo mejor de trabajar en una empresa muy importante le dan todo gratis tarjeta y qué sé yo, pero vos vas a solicitar tarjeta y tenes que abrir caja de ahorro, cuenta corriente, tenes que hacer débitos automáticos.

Te ponen el debito automático, la cuenta te la cobran, el porcentaje se lo cobran a las empresas, a vos te debitaron EDEN, te debitaron el teléfono, te debitaron la tarjeta y todo son el uno o dos por ciento que pagan las empresas, para los bancos es un negocio fenomenal”.

¿Desde el ámbito político no hay propuestas proteccionistas del sector?

“Existe un proyecto de ley para rebajar los costos de la tarjetas- que tiene media sanción- debe estar en algún cajón, porque si no tendría que ser la de debito gratis porque total después pasas por el banco y todo va por ahí y la de crédito mucho menos. Todo eso es mucho el costo, no tenes que enfrentar a la gente con el comerciante”.

¿Últimamente han cerrado muchos comercios, da la sensación que nadie protege el comercio?

“Los comerciantes tenemos que agruparnos como un sindicato, cuando un sindicato hace un paro porque necesita el 18 o el 20 %, no están pensando si sube la mayonesa, la nafta o lo que fuera, a mí no me alcanza y yo lo preciso. No nos miren con desconfianza a los comerciantes porque es difícil ser autónomos.”