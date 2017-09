Analia Vargas: “hemos plantado árboles que han salido del vivero municipal”

En el día de la Primavera, dialogamos con Analia Vargas, a cargo del área de Espacios Verdes, quien habló sobre las plantaciones de diferentes especies de árboles que están realizando en veredas. Además se refirió a la importancia del Vivero Municipal que ya está produciendo ejemplares que son utilizados para el arbolado público;

¿El vivero municipal está en plena producción?

“En el vivero municipal se está trabajando en forma conjunta con el INTA y con la cooperativa Argentina trabaja, lo que son estos últimos están haciendo trabajos de huertas y están produciendo plantines que luego son plantados en tierra de lo que tiene que ver con huerta en sí, y espacios verdes trabaja en lo que tiene que ver con plantines de flor, de semillas se sacan diferentes arbustos, arboles, adentro del invernadero. Es un trabajo muy lindo y realmente trae muchos aportes beneficiosos para la ciudad, por el hecho de que hemos estado plantando ejemplares de arboles que han salido del vivero municipal”.

¿Se reutilizan las ramas de la poda?

“Se está utilizando la chipeadora municipal para hacer el achique de ramas, es una maquina donde se introducen ramas que son despojos de la poda y esas ramas al pasarse por la chipeadora dan como resultado un tipo de aserrín- mas finito – que luego mezclado con tierra es riquísimo en un montón de componentes que son vitales para lo que es la tierra, para que sea un tierra rica en compost”.

¿Muchas de las obras que están en ejecución incluyen forestación, el trabajo lo realizará el área a tu cargo?

“Hemos estado conversando con la gente de Obras, pero en lo que tiene que ver con la forestación si bien nos pidieron sugerencias y demás, lo va a efectuar una empresa privada, así que nosotros le hemos dado sugerencias, pero no estamos directamente involucrados dentro de lo que es el trabajo. Lo que tiene que ver con el arbolado, con la plantación de las especies lo va a hacer también una empresa.

Nosotros lo que estamos tratando desde espacios verdes es intentar que haya uniformidad en el arbolado, por lo menos en lo que tiene que ver con calles, cuando hemos hecho plantaciones como fue la calle Oro y que luego todos los años hacemos las reforestaciones, que es volver a remplazar arboles que tal vez se rompen, algunos que se secan, las hacemos con la misma especie, siempre intentamos que haya uniformidad.

Ayer hicimos uno de los últimos pedidos que teníamos de plantación así que cumplimos con los vecinos de Malabia, se puso fresno dorado, ¿Por qué? el fresno dorado es diferente al fresno que puede llegar haber en diferentes partes de la ciudad, porque es un freno un poco más chico, no tiene raíces tan distendidas, o sea no rompe tanto la vereda y es un árbol que se puede ir disciplinando, no es árbol que sea muy grande, así que elegimos esa especie para esa calle”.

¿Qué cantidad de arboles se han plantado en el mes del árbol?

“Del 15 de Agosto al 15 de Septiembre fue el mes del árbol y hemos puesto más de 300 árboles en ese tiempo. Muchos de estos árboles- algunos fueron comprados, porque bueno el vivero entro en funcionamiento hace poco tiempo -, pero otros tantos, muchos de esta cantidad han salido del vivero, de semillas, son semillas que se han estado recolectando por la ciudad.”