Analizan un Basural en conjunto entre Baradero y San Pedro

Comenzaron con los estudios de impacto ambiental en distintos terrenos que se ajusten a las exigencias de la ley. Lo más probable es que el basural “se mude” a la vecina ciudad.

La generación de los residuos que generan los propios habitantes del Partido de Baradero y su consecuente impacto en el medio ambiente es un tema que aún no encuentra la solución más adecuada porque aún permanece el basural a cielo abierto a la vera de la ruta nacional N° 9.

No obstante, desde la Dirección de Gestión Ambiental impulsaron varias campañas de separación de residuos en origen para evitar que esos desechos sean depositados en el basural. Por ejemplo: Tapitas de plástico, pilas, desechos electrónicos, baterías de celulares, teléfonos celulares, neumáticos, restos de poda.

Y al mismo tiempo avanzaron con algunas mejoras en el predio que alquila la comuna: Colocaron un alambre perimetral, una garita y hay una sola entrada. De esta manera controlan qué ingresa al predio, quién lo lleva, quién lo genera y qué desecho depositan.

En su momento también se intentó concretar un basural en conjunto entre Baradero, San Pedro y Ramallo pero la iniciativa fracasó porque no hubo acuerdo para determinar qué ciudad iba a recibir los desechos de las otras dos.

Esa idea vuelve a reflotar pero el acuerdo involucra a nuestra ciudad y los vecinos sampedrinos.

“Estamos intentando una regionalización con San Pedro, es un tema complejo, que no será en cuestión de días. Eso es un próximo paso. Por ahora lo que se está haciendo es realizar estudios de impacto ambiental en distintos predios, tanto de Baradero como de San Pedro, ese es el avance que estamos desarrollando”, anticipó Ezequiel González, director de Gestión Ambiental de la Municipalidad y aclaró: “El OPDS nos dirá cuál es el más óptimo”.

El funcionario indicó que “por ahora no está definido en qué ciudad se instalará pero el 99% es que vayamos a San Pedro porque Baradero no tiene tanto espacio físico como para radicarlo en nuestro Partido más teniendo en cuenta los requisitos que se tienen que cumplir, que no son tan fáciles”. González amplió: “El basural tiene que estar cercano a una ruta nacional o provincial, tiene que contar con accesos tanto para días secos como días de lluvia; campos y terrenos hay, pero cuando empezamos a filtrar en base a los requisitos que exige la ley, se empieza a limitar”.

En caso que el basural de Baradero se mude a San Pedro “habrá que remediar el predio que hoy ocupamos sobre la ruta”.

González indicó que esta iniciativa “no es que esté verde pero sí que estamos con los estudios de impacto ambiental para el nuevo predio para después ver qué posibilidad tenemos. Los pasos que estamos dando tal vez no son con la velocidad que uno quiere, pero estamos mejor que cuando iniciamos con esta gestión hace casi dos años”.

La inspección del OPDS

El Organismo Provincia de Desarrollo Sustentable (OPDS) envió a una inspectora para recorrer el basural sobre ruta 9 en base a denuncias que se canalizaron por la Defensoría del Pueblo. La mayoría de las denuncias fueron por incendios que se provocaron en el predio. “La inspección nos tomó por sorpresa y nos dio cierta tranquilidad porque se encontraron con un predio en el cual se están haciendo mejoras y con las distintas campañas que estamos haciendo de separación en origen”, dijo González.

¿Chau a las bolsas camisetas?

En la mañana del martes el director de Gestión Ambiental mantuvo una reunión con propietarios de supermercados de nuestra ciudad a los fines de lograr un acuerdo para dejar de otorgar las bolsas camisetas a los clientes. Esto implicará que cada consumidor deberá llevar la famosa “bolsa de los mandados”. La intención de la Municipalidad es implementarlo a partir del 1° de marzo de 2018, según lo establece la ordenanza.

Algunos comerciantes no se mostraron conformes con esta decisión porque consideran que no todos los clientes pueden llevar las bolsas y ellos al no tenerlas más se perderían la venta.

“No queremos imponer, la idea de las reuniones es escuchar los reclamos y las quejas para lograr un entendimiento; muchas ciudades del sur como de la provincia de Buenos Aires pudieron lograrlo, por qué no aplicarlo en Baradero y de esa manera reducimos estas bolsas camisetas que generan contaminación, muchas veces las vemos en las calles, tapan las alcantarillas, generan varias complicaciones”, consideró González.

Publicado por La Autentica Opinión (edición del 03/11/17)