Aníbal Pachano fue dado de alta

La salud de Aníbal Pachano parece mejorar. En las últimas horas, se supo que el coreógrafo y bailarín abandonó la clínica Fleni, en la ciudad de Buenos Aires, pero seguirá con tratamiento ambulatorio. Hace unos días, su hija Sofía aclaró a través de un comunicado que su internación nada tiene que ver con el HIV.

El reconocido coreógrafo y bailarín, famoso por su trabajo como jurado en el Bailando por un sueño, fue internado diez días atrás tras sufrir una serie de malestares que preocuparon mucho a su familia. Para desmentir los diversos rumores que surgieron sobre el estado de salud de su padre en los medios de comunicación, hace unos días Sofía envió un comunicado de prensa, conmovedor y muy directo:

“Estimados:

Agradecemos la buena disposición de todos, al acompañar la información discretamente en este período acerca del estado de salud de Aníbal Pachano.

Atentos a la misión que tienen como medios de comunicación, solo pedimos que sea informado con la delicadeza que el tema requiere.

Aníbal ha sido referente y defensor en el cuidado y la prevención del HIV, por lo que dejamos en claro que su actual situación de salud nada tiene que ver con ello, pedimos especial énfasis en esta aclaración para no alertar a las personas que portan el virus.

El diagnóstico actual es una lesión orgánica, por lo que se le ha practicado una biopsia, cuyos resultados definitivos aún no están disponibles.

Aníbal se encuentra en buen estado de salud y de muy buen ánimo para enfrentar el tratamiento.

Agradecemos el interés reiterado, la comunicación con seriedad realizada hasta ahora, y la consideración de que no hará notas, ya que Aníbal tendrá y tendremos que enfocar toda la energía al tratamiento médico.

Él les envía un gran cariño y las gracias por ocuparse y preocuparse como siempre lo han hecho.

Los saludamos muy atentamente.

Sofía Pachano y familia”.

