Antonijevic: “Cambios va a haber, pero no en las secretarias”

En la mañana del jueves, nuevamente en funciones, la Jefa Comunal Fernanda Antonjevic, fue entrevistada por FM Diferente, donde por espacio de casi una hora, se explayó sobre diferentes temas de interés para la comunidad.

Además de las cuestiones puntuales o mediáticas, la Intendente, habló de nuevos proyectos que se iniciarán en breve o que piensa concretar antes de la finalización de su mandato, se refirió a la planificación, las obras, la generación de fuentes trabajo y la educación, entre otros temas.

Se la vio fortalecida y sobre todo convencida de los ejes de su gestión. La entrevista está siendo transcripta textualmente y será publicada en notas separadas.

En esta primera parte transcripta, Antonijevic, se refiere a lo ocurrido en el hospital con el pedido de renuncia al Administrador Contable Marcos Rabellino y al hecho de violencia física que involucró al Concejal Morales y el Director Medico Mariano Davio. También en esta parte de la entrevista confirmó que hará cambios en el gabinete.

Uno de los temas de los últimos días fue el pedido de renuncia por parte del Dr. Claudio Maroli, al Administrador contable del Hospital Marcos Rabellino, ¿Estabas enterada, vos lo pediste y por qué?

“La verdad es que le pedí a Maroli que nosotros tenemos dos puntos que resolver, por una cuestión operativa y económica del municipio, nosotros hicimos muchísimos cambios en el hospital, pero que tienen una inversión enorme y hay que buscarle la vuelta de equilibrarlo desde lo económico porque es como todo- lo que es salud es inversión, pero también es costo-o sea no es que la salud es gratis en este país, ni en ningún lado y la verdad es que hay que hacer cambios importantes, más allá de la tarea que se viene llevando a cabo, que creo que es buena, que ha dado sus resultados y demás. Lo de Marcos (Rabellino) en realidad es porque Marcos había pedido en su momento quedarse, pero tenía un cargo similar al que tiene Marcelo Daubian, entonces en una etapa de transición era absolutamente justificada su función y esto no significa que se haya comportado mal, ni nada por el estilo, o sea no es que uno estuviera en desacuerdo con su accionar, si no que bueno su trabajo originario es en ARBA y lo que se le pidió fue eso que vuelva ARBA y que el hospital quede en manos de Marcelo Daubian, entonces en lugar de haber dos personas en la parte administrativa o en la jefatura administrativa va a quedar Daubian y Rabellino vuelve a su trabajo de origen que era ARBA, no es que dejamos alguien sin trabajo, ni fue echado, ni mucho menos.

Esto no es el cambio fundamental que hay que hacer en el hospital, sino que el hospital necesita con carácter urgente lograr la habilitación para poder facturar a las obras Sociales, porque hemos logrado- que era necesario también- que la gente vea el hospital como una opción de salud de la misma magnitud que la salud privada si se quiere o similar para algunas cuestiones y la gente está yendo mucho al hospital, ahora si yo tengo el doble de pacientes que el año pasado y el mismo ingreso, estoy en problemas”.

¿No está habilitado como hospital público, qué se necesita para habilitarlo?

“El hospital está en condiciones con relación a otros hospitales, pero como no encontramos ninguna habilitación previa del hospital, tenemos que entrar con todas las normas nuevas de habilitación, entonces por ejemplo se requiere que –y es absolutamente necesario te aclaro porque si vos veías como estabas funcionando los esterilizadores era realmente una vergüenza-, pero tuvimos que retirar el lugar de la morgue para hacer en ese lugar una sala de esterilización por ejemplo, eso no estaba previsto en nuestro plan de infraestructura porque no lo hacíamos como algo nuevo”.

¿Es increíble que no nunca haya sido habilitado, más un municipio que regula sobre este tema en el ámbito privado?

“El municipio tiene la responsabilidad de tener actualizado y habilitado todo, sobre todo cuando es sanitario, y esa posibilidad te da la oportunidad de tener ingresos nuevos de las Obras Sociales, lo mismo ocurre con el Hogar de Ancianos que tampoco está a nombre de la Municipalidad. Y entonces claro yo calculo que por ahí el que estuvo antes dijo va que me voy a meter a perder tiempo con todo este lio y nos ocurren también con las escrituras de las casas sociales que hay más de mil casas sin escriturar, y con la Municipalidad de Baradero que no está a nombre de la Municipalidad y con el Puerto que tampoco está a nombre de la municipalidad y el hospital creo que paso hace poco y hay que ordenar todo, pero la realidad es que son tantas, tantas las cosas que por eso es tan importante lo que hagamos al principio y que lo urgente no nos tape lo importante”.

¿Qué opinas sobre el hecho de violencia física que se produjo en el hospital entre Peteco Morales y el Director Medico Mariano Davio?

“Yo tengo una mirada si se quiere política del hecho, creo que Peteco toda la base de su campaña gira en torno a la salud y eso se le fue truncando al mejorar el servicio y eso también le resta posibilidades de aumentar el caudal de votos y esto no significa que el no sea un gran militante de la salud, de hecho yo siempre lo respeto porque muchas veces a mí me llegan llamadas a las tres de la mañana de peteco, diciéndome Fernanda está pasando tal cosa, pero bueno obviamente eso no le da derecho a ventilar su frustraciones desde una trompada a nadie, acá hay una cuestión institucional que hay que respetar sobre todo cuando uno es funcionario público, cuando fue elegido por el pueblo como el caso de él, como para venir arreglar las cosas a las trompadas. Y de hecho incluso conociendo un poco mas lo que había ocurrido, creo que se trato más de una frustración porque lo que pedía que se haga o estaba hecho o no era necesario que su intervención para que se lleve a cabo”.

Más allá de la gravedad de lo ocurrido, vos haces un interesante análisis, porque parte de su actividad política se basa en su accionar en las deficiencias en salud

“Antes había que llamarlo a Peteco para que te hagan un traslado, Peteco no hace el traslado, no necesita hacerlo y aunque quiera hacerlo, no lo puede hacer porque institucionalmente el trámite es distinto que el llamado de un Concejal, si no que se hace por el sistema de salud que corresponde a la zona sanitaria, tenemos una persona de guardia para los traslados, tenemos tres asistentes sociales en el hospital que están permanentemente asistiendo a la gente que se atiende en el hospital e incluso a la que no se atiende para ver como resuelve sus problemas con la obras sociales, con el sistema de salud que no tiene obra social, entonces él tenía un espacio de trabajo muy importante y me perece que se le ha achicado bastante, creo que parte puede ser por eso, pero igual obviamente eso lo tendría que responder él, y reitero eso no quita que está muy mal lo que hizo”.

¿Vas a hacer cambies en el gabinete?

“Cambios va a haber, pero no en el área de las secretarias”.

¿Entonces habrá cambios de directores o jefes de área?

“Correcto”.