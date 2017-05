Antonijevic: “Cuando asumimos había salas de juego ilegal y las cerramos”

La intendenta no solo se refirió al juego clandestino sino también a las carreras de galgo y la venta de droga. Pidió que si un concejal tiene información debe realizar la denuncia porque ocupa un cargo público.

Luego de la polémica por el juego clandestino y las supuestas vinculaciones con el Ejecutivo municipal, tanto en la gestión de Aldo Carossi como de la actual mandataria local, la propia intendenta Fernanda Antonijevic remarcó su “lucha contra las mafias” que afectan a Baradero; no solo la ilegalidad en las coimas del juego clandestino sino también con respecto a la venta de droga en la ciudad.

Todo surgió por la publicación de La Auténtica Opinión que generaron un debate en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante y las expresiones del concejal Juan Domingo Morales quien dijo que tanto el Ejecutivo de antes y de ahora están vinculados con las apuestas ilegales.

“Nosotros cuando asumimos no solo atacamos el juego clandestino sino, dentro de las posibilidades, todas las mafias que podemos atacar. Cuando nosotros llegamos al Ejecutivo estaban funcionando varias salas de juego y que ya no están. Tampoco están las carreras de galgo. Y cuando se refieren al juego ilegal, el concejal puntual que hace la acusación, es funcionario público, tiene la obligación de ir a la justicia”, manifestó la jefa comunal y subrayó: “Todos saben en Baradero que este Ejecutivo no está avalando ningún tipo de mafia, ni de juego clandestino ni de narcotráfico”.

Antonijevic solicitó que “si realmente hay una denuncia, una acusación, que brinden los elementos para hacer una investigación y luego se verá si existe. Cuando hablan de juego clandestino no precisan la actividad; y todos los funcionarios de este Ejecutivo saben que la primera en atacar esa cosas soy yo como intendente y por tal motivo no tiene ninguna garantía de mi parte”.

La intendenta señaló: “Hemos dado cuenta de lo que digo y lo que pido es que si quedó alguna sala ilegal en algún barrio les pedimos que nos acerquen la información para que de inmediato se abra una causa y que la justicia sea quien defina si hay que allanar o cómo atacar un problema. Si hay juego clandestino, la justicia tiene que actuar”.

Publicado por el Semanario La Autentica Opinión (Viernes 28 de abril de 2017)