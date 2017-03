Antonijevic: “es mentira que seré candidata a diputada”

Resaltó que su mayor preocupación es la pérdida de fuentes de trabajo y desmintió la versión de su postulación en este año electivo. Consideró que “a algunos” le molestó que devuelva la coima de la pava china y que “hay intereses políticos” de la oposición que “le pasan mala información” a la Mesa Sindical.

La abogada Fernanda Antonijevic fue diputada provincial en el período 2009-2013 y desde la legislatura bonaerense recaló en el Honorable Concejo Deliberante para ocupar una banca como concejal e incluso presidir el Legislativo. Luego, asumió la intendencia en 2015 y así logró no solo ser la primera mujer en ocupar el cargo sino que gracias al voto popular derrotó al entonces jefe comunal Aldo Carossi quien en su cuenta personal sumó 10 años de intendencia pero detrás tenía la continuidad de su padre quien en 1991 se hizo cargo de la comuna y así una misma familia estuvo 24 años al frente de los destinos de nuestra ciudad.

Este 2017 es un año electoral y el calendario avanza al compás de los problemas sociales que presenta la ciudad, siendo el de mayor importancia los despidos y el cierre de fábricas. En medio de este clima de preocupación en el que está inmersa toda la comunidad la jefe comunal salió a desmentir su candidatura a diputada. Es más, no solo aseguró su continuidad como intendenta sino que indicó que “si el pueblo así lo decide” será jefa comunal por otro período.

Así lo anunció en una conferencia de prense que ofreció el lunes a la mañana en su despacho. Antonijevic además se refirió a las gestiones que realizaron desde la comuna en torno a la crisis laboral que viven las fábricas (ver nota aparte).

En el encuentro con la prensa, la jefa comunal estuvo acompaña por el secretario Gobierno, Martín Genoud; el asesor legal, Dr. Gabriel Descalzo; el secretario de Cultura, Educación, Turismo y Deporte; Marcos Barlatay; y los concejales Martín Cárdenas (presidente), Verónica Bard e Irma Tineo.

“Salieron panfletos políticos e infantiles, que no son serios, y quiero decirle a toda la comunidad que yo no estoy planeando ninguna candidatura a diputada ni nada por el estilo”, inició Antonijevic y añadió: “Al contario, fue elegida electa intendenta y lo seguiré siendo mientras dure mi mandato y si el pueblo me avala para seguir, también”.

Con respecto al caso del intento de coima de la semana pasada, conocido como “la pava china” dijo: “La transcendencia nacional de la noticia no la buscamos nosotros, evidentemente es una noticia que vende y en cada medio que pudo planteé la situación de lo que pasa en las industrias. Yo no necesito que el país me conozca”. Y sin dar nombres le “pegó” elípticamente a la oposición política: “En lo político tal vez a alguno le duela que uno muestre nada más que una actitud de cualquier persona decente”.

Sobre el final de la conferencia reiteró y enfatizó: “Es una absoluta mentira que seré candidata a diputada. Creo que alguien se lo ha dicho (a la Mesa Sindical) pero ellos tienen contacto conmigo como para preguntarme. Alguien que tiene un interés político. Yo ya fui diputada y estoy feliz siendo intendente de Baradero porque tenemos un proceso de transformación”.

Sobre su gestión la jefa comunal amplió: “En un año demostramos que sí se puede transformar una ciudad, mejoramos la educación, trajimos infraestructura, para este año tenemos proyectos que realmente van a transformar la vida de Baradero para siempre. Entonces muchos ven que desde la gestión avanzamos rápidamente y quieren poner un tinte de color político y hacernos cargo a nosotros de decisiones de empresas”.

Antonijevic aclaró: “sé que integrantes de la Mesa Sindical no tienen intenciones políticas pero le están pasando mala información desde un color político que no es el nuestro”.

Nota publicada por La Autentica Opinión (Edición impresa del viernes 17 de marzo de 2017)