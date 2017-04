Antonijevic: “Es un apriete, acá no hubo sobreprecios, no hubo citaciones”

La Intendenta de Baradero explicó qué fue lo que sucedió con los supuestos sobreprecios pagados durante el festival de música popular y responsabilizó a un medio que pretendía asegurarse una pauta publicitaria.

Un supuesto sobreprecio que se habría pagado en torno a la actuación del grupo Los Manseros Santiagueños en el último festival de música popular, que tomó trascendencia a través de la publicación de un portal de internet con repercusión en los medios nacionales, involucra a la Intendenta de Baradero, Fenanda Antonijevic, quien habló al respecto y responsabilizó por completo al dueño de ese medio y aseguró que nunca hubo sobreprecios, que el HCD de su ciudad nunca la citó y que solo se solicitó un pedido de informe que fue contestado rápidamente como nunca había sucedido en gestiones anteriores.

“Es una noticia proveniente del medio Grupo La Provincia (ra.grupolaprovincia.com) y cuyo titular es el señor Mario Yemes, con quien yo tuve varias dificultades y no soy la única intendente que ha tenido las mismas dificultades, en cuanto a presionar para conseguir una pauta y sino cargar un título de esas características”, señaló la funcionaria en el aire de FM Génesis.

“Me vino a ver porque había quedado una deuda del año anterior, y me pidió una pauta publicitaria que no podíamos pagar, porque estamos en emergencia económica y no le hemos dados pautas a la mayoría de los medios”, explicó.

“Acá, en este caso puntual hubo un cuestionamiento por parte del concejo, por la contratación de tres grupos, y se pide un presupuesto del monto que cobra cada grupo más gastos. El concejo presenta un pedido de informe, y de hecho, esto fue el 5 de abril, el Secretario de Gobierno se presentó y dejó todo aclarado”.

“Pero el 6 de abril, este señor Yemes, me manda un mensaje y me dice que quería hablar conmigo y quería retomar la pauta que había tenido durante una década con el municipio de Baradero”.

“Al rato me manda otro mensaje diciéndome que no le había contestado, entonces tomaba la respuesta como un no, y a los dos días lanza ese título de escándalo por sobreprecio diciendo que a mí me estaba citando el Concejo, cosa que no fue verdad”, contó Antonijevic.

“Yo le mande mensaje a este hombre y le digo si me estaba amenazando, porque me manda la noticia y la promoción en Facebook. Pagás para promocionar tus mentiras? Le dije”.

“Claramente es un apriete, acá no hubo sobreprecios, no hubo citaciones, le puso precio a la noticia. Hablé con otros Intendentes y a ellos les hizo lo mismo”, afirmó.

“No hubo ningún cuestionamiento de parte de los concejales, se presentó toda la documentación como no se presentó nunca, pero se desdibujó la realidad con un título cargado de falacias”.

Por: San Pedro Informa