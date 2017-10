Antonijevic: “Estamos en una etapa de la gestión donde se empiezan a cosechar los frutos”

En la semana previa a las elecciones legislativas, donde por primera vez el pueblo va a avalar o no la gestión actual a nivel local, la Intendente Fernanda Antonijevic, habló con Darío Difalco en un una entrevista realizada en FM Diferente.

La Jefa Comunal habló de diferentes temas y el siguiente es un resumen transcripto del reportaje.

¿Por qué necesitan ganar el domingo?

“En realidad porque estamos en un proceso de gestión bastante innovador que apunta a distintos frentes, que está buscando que Baradero progrese por sobre todas las cosas y porque también tenemos en frente candidatos que sabemos que no vienen por ahí a contribuir, sino a poner palos en la rueda y por eso es que necesitamos que la gente nos acompañe el domingo”.

¿Si tenes que destacar algo de la gestión que sería?

“Lo más importante que hemos logrado en estos dos años tiene que ver con la motivación de la gente de sumarse, no a un partido político, sino a sumarse a construir cada cual con su granito de arena para un Baradero mejor y eso lo vimos en distintas áreas o en distintos lugares donde por ahí el municipio da el puntapié inicial, pero después quien se encarga es el propio vecino.

Nuestros dos ejes fundamentales de gestión son la salud pública y la educación y creo que eso está claramente a la vista si hacemos un balance, el caso ejemplar es el hospital, donde el municipio pone- por ahí lo más importante que era la decisión política-, de decir vamos a dar vuelta este hospital y va ser modelo en la zona y vamos a poner los recursos en el hospital en vez de elegir otro lugar, pero a su vez empezamos a sumar gente que veía que las cosas se estaban haciendo y se acercaban diciendo que querían sumar. Entonces aparece Cali Díaz con la calefacción solar para brindar energía solar para tener agua caliente en el hospital, el otro que viene y te dice bueno yo puedo aportar una membrana y la verdad que el hospital que nosotros recibimos era un hospital totalmente desbastado, techos que se llovían por todas partes, una conexión de gas que hubo que hacerse nueva, porque nos cortaron el gas y yo ahí tome la decisión de no seguir atándolo con alambre, si bien es re importante el gas en el hospital, es importante que la conexión sea segura.

La guardia pediátrica que aparecen las madrinas, los padrinos, que la familia del doctor Mori donó parte de esa guardia y eso no tiene que ver con una ideología, sino con las ganas de tener un Baradero mejor, que es a lo que yo siempre apunto, Julia Ramírez vino diciendo que la UBA tenía equipamiento para donar, Lilian Peralta con el Garraham y empezamos hacer relaciones que son realmente maravillosas, porque no es solamente el acto de la donación, sino el vinculo que viene detrás, nosotros con el Garraham estamos firmando un convenio para hacer tele medicina-para tener consultas on line con la gente del Garraham para nuestros niños del hospital. Esta semana firmamos el convenio para tener el SAME en Baradero o sea el año pasado tuvimos una ambulancia nueva, ahora vamos a tener otra ambulancia y un sistema de salud que es ejemplar en el país, y las chicas de pelucas solidarias que nos dicen la verdad que nos han donado tanto e hicieron una caminata para que se haga la sala de oncología, entonces ahí es como vos vez en el ejemplo del hospital como se puede reconstruir a una sociedad desde el aporte de cada vecino y de eso se trata de ir sembrando y recogiendo frutos y creo que estamos en una etapa de la gestión donde se empiezan a cosechar los frutos, nos costó mucho, sobre todo el primer año y eso atrasó bastante nuestros objetivos, nosotros nos manejamos mucho con resultados, nos gustan que nos evalúen por los resultados, en el camino lógicamente para llegar a un resultado hay inconvenientes, obstáculos, problemas, incomodidades- sobre todo del vecino me refiero-,pero cuando se ve el resultado es donde la gente puede evaluar y creo que la gente el domingo va a definir esto en 20 meses de gestión, que se hizo, que logramos y compararlo con los 20 años de gestión, que hicieron, que dejaron, que no digo que sea ni bueno, ni malo, se nota el debate permanentemente en las calles”.

¿Qué pasó con la obra del Barrio Bernabé que estuvo parada?

“Todas las obras de tanta magnitud en realidad tienen algún problema o alguna traba en algún momento, nos pasó con calle Pueyrredon, que bueno los vecinos del barrio ya estaban como descreídos de que iba a estar el pavimento, sobre todo cuando hay pavimento en el medio-, porque las empresas saben que por ahí si se olvidan de algo tienen un ahorro importante- y ahí esta el municipio controlando para qué las cosas se hagan bien-en el caso de Pueyrredon por ejemplo que antes de las PASO estaba listo para tirarse el pavimento y nosotros nos opusimos en base a un análisis de laboratorio que se hizo, del que resultaba que la base no estaba bien y te imaginas la gente se acordó de toda mi familia, porque estuvo encharcada más de un mes, hasta que nosotros resolviéramos como modificar la base y cuáles eran las exigencias- con un contrato firmado por supuesto-y hoy venimos de celebrar con los vecinos que esta el pavimento.

De todos modos los problemas con la empresa en el caso del Barrio Bernabé, tenían que ver con lo que estaba firmado en el contrato en cuanto a precio y lo que la empresa pretendía como reajuste de precio, que no estaba previsto en el contrato y sino esta previsto en el contrato, nosotros no lo podemos pagar, todo esto se rige por licitación pública donde en los pliegos está claramente resuelto quien tiene cada obligación. La empresa es VIALME, es una empresa muy solvente, que tiene la garantía como corresponde, entonces sabíamos que el apriete era por las elecciones, porque dejarnos ese barrio que tiene más 1.000 familias empantanados tuvo que ver con eso, yo la verdad, de corazón les pido disculpas a esas familias, pero son cosas que a veces nos resultan difícil evitar. Hoy la cuestión de la continuidad de la obra está resuelta, de hecho las maquinas ayer estaban perfilando y clasificando para poner el pavimento. Lo que me gusta aclarar y se lo he dicho siempre los vecinos es que el municipio nunca debió un peso, nunca se desvió un peso de esa obra a ningún lado, la verdad la empresa quería que le adelantemos plata de parte de la obra que no se había hecho, entonces ahí uno corre el riesgo de lo que pasó con el camino a Portela, se hace un anticipo que no corresponde, la empresa desaparece, juicio 10 años y tenemos el camino que es un desastre, entonces asumimos el costo político de que en el medio de las elecciones nos paren la obra, pero creo a larga el resultado que se va a ver va a ser fructífero”.

¿El fuerte de la gestión, por ahora estuvo en las obras?

“Nosotros en 20 meses de gestión en forma conjunta con provincia y con nación logramos tener un centro universitario, dos jardines de infantes nuevos, resolver el problema histórico de la escuela N° 7, terminar la secundaria especial el CFI, el edificio de Escuela de alternancia de Portela y muchas cosas más. Lo que hicimos fue tocar todas las ventanillas en las que podíamos para traer algo que para Baradero progrese, que es nuestro objetivo fundamental”.

¿Como están las arcas municipales, la oposición habla de aumento de tasas, un municipio comprometido económicamente, es verdad?

“Estas amenazas nosotros las tuvimos desde el primer día, que el ajuste, que íbamos aumentar las tasas no se cuanto, que los empleados no iban a cobrar, que nos íbamos a ir en helicóptero, que íbamos a echar 200 empleados, yo a la gente les digo vean lo que pasó y si alguien tiene dudas de si estamos administrando bien o mal el municipio vean el cierre de los balances de 2015 y 2016 que están publicados en todos los diarios, porque me parece que emitir opiniones subjetivas cuando lo que uno habla es de un números, es como querer decir 2 + 2 es 5, y es 4 siempre y acá es muy fácil, sepan como tomamos el municipio el 10 de Diciembre del 2015, que ahí si no había para pagar aguinaldos, no había para pagar sueldos, teníamos en ordinario de dos pesos con cincuenta y un aguinaldo que se vencía, teníamos 17 millones de pesos en partidas afectadas que habían sido tomadas durante el año para pagar cosas que no correspondía, que eso también nos trae consecuencias, porque hoy todavía tenemos el lastre de todo eso, de obras que no se pudieron resolver porque no tenemos la plata, uno no puede de un año para el otro salir de un municipio casi en quiebra y esto lo dice el Banco Provincia, que de 135 municipios hubo 11 que no calificaron para el Banco, esta es la mirada de una auditoría externa, con números objetivos que dice este está con posibilidades de tanto crédito y este con nada y si estas con nada, estas mal, obviamente de esas situaciones no se sale en un año, ni en dos, ni en tres, con lo cual la realidad es que las arcas municipales se van resolviendo. Hemos cerrado un 2016 con un balance totalmente equilibrado, hemos equilibrados las cuentas, pero el trabajo continua. También he escuchado otras barbaridades como que estamos planteando el 60 % de aumento de tasas, pero nunca nadie abrió la boca sobre el tema, porque todavía no podemos plantear como va a ser el próximo presupuesto, porque provincia no ha mandado que numero va a entrar por coparticipación, nosotros en base a eso hacemos los cálculos de que nos va a entrar por nuestros ciudadanos y sobre eso armamos el presupuesto”.

¿La elección del domingo es para renovar el legislativo, como se eligieron los candidatos?

“La candidata que encabeza nuestra lista es Rosana Fallet, que para nosotros creemos que enriquece mucho nuestro equipo, porque también es la síntesis que buscamos, de personas que se acercan porque quieren un Baradero mejor, sin otro tipo de interés, que no viene de la política, que ha demostrado en su vida que ha podido desde manejar una gran empresa, hasta estar cerca del más humilde, resolviendo problemas de la gente sin sacarse una foto. Cambiemos es una generación que quiere un país mejor, no es el político de raza, es el chico que se presenta a un concurso de robótica y que gana y es la señora de 90 años que está hoy en el taller de la UNSADA generando un poema para devolverle algo de lo tanto que tiene para aportar a la sociedad y ponerlo a disposición y creo que Rosana un poco es como esa síntesis de personas que han demostrado durante toda una vida- en una comunidad como la nuestra, conocida por mucha gente-, que se puede manejar una empresa y estar muy cerca del que más lo necesita. Tenemos a Martin Cárdenas que es el actual Presidente del Concejo Deliberante, que además es un soldado de la causa, pero en el buen sentido, Verónica Pena que vuelve a la política después de mucho tiempo y que también es un gran aporte, Gabriel Descalzo que es una persona con muchísima experiencia y conocimiento de lo que es la administración municipal, “la pacho” Silvia Martínez que es una incansable luchadora del barrio de la estación, de esas personas que vienen de una cuna muy humilde, pero que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ha logrado prosperar la vida, pero además ir contra un montón de adversidades que le tocó y reponerse, una persona muy solidaria y de mucho caminar, Giuliano Pelorosso que un integrante de la generación más joven, está aportando mucho al municipio ad honorem y está trabajando mucho en la parte de modernización.

Es muy importante que el domingo todos vayamos a votar, independientemente por quienes lo hagan, porque su voto vale y tenemos una obligación cívica de elegir lo que mejor nos parezca, para seguir consolidando esta democracia.”