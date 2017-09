Antonijevic: “Nuestro mayor desafío es generar el primer profesional de cada familia”

En el marco de la inauguración oficial del Centro Universitario de Baradero, la intendente Fernanda Antonijevic recibió a Esteban Bullrich, ex Ministro de Educación y actual candidato a senador nacional de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, remarcó su apoyo fundamental para que el inicio de la obra se lleve adelante y manifestó el desafío de la gestión en la educación, adelantando proyectos que se vienen.

“Nuestro mayor desafío es generar el primer profesional de cada familia, desde universidades de este tipo y en Baradero nosotros sabemos que muchos de los mejores promedios de las escuelas secundarias son chicos de muy bajos recursos y que ni siquiera tienen la posibilidad de imaginarse continuar una carrera universitaria y para nosotros lo importante es eso, es la igualdad de oportunidades que se da cuando el que pone el esfuerzo y las ganas tiene la posibilidad de un estado presente que brinde las mismas posibilidades para todos. Por supuesto esto tiene que ver con todo, estamos trabajando con carreras que tengan mucho futuro, que están muy conectadas con la producción, en este caso tenemos carreras de informática, economía, mantenimiento industrial pero además tenemos un proyecto que aunque no me guste anunciar hasta que no se concrete, pegado al edificio del Centro Universitario, queremos crear el edificio propio de la UNSAdA con aulas talleres, aulas laboratorios, con carreras que tienen que ver con ingeniería en alimentos, muy relacionado con la producción regional y local que va a dar oportunidad a chicos que hoy no se imaginan un futuro distinto al que recibieron en la cuna en que nacieron, y esto creo que es la verdadera puesta que no sólo está haciendo Baradero sino la provincia y el país” expresó la jefa comunal.

A su vez, Bullrich, agregó: “Falta mucho de esto, falta mucho de este compromiso con la política, yo creo que en muchos años lamentablemente la educación tuvo un abandono sobretodo en la etapa formal por eso lo importante son los jardines de infantes, la inclusión de los 3 años, de la mejora de la calidad, poner la calidad como un eje. Es importante trabajar mucho con esto de hacer de la educación algo muy local, muy regional, es importante que cada municipio pueda darle a los jóvenes una idea de cuáles son las carreras que van a ser importantes para el municipio, coordinar el trabajo para colaborar con el Centro Universitario, la verdad que esto es una gran noticia. Buscamos trabajar con cada uno de los municipios, con cada uno de los intendentes para poder hacer un desarrollo mucho más cercano con cada uno de los estudiantes, que los estudiantes sepan que es lo que nos importa y cómo podemos ir ayudándolos. Es muy importante que cada ciudad retenga a sus jóvenes, que cada uno pueda realizar todos sus sueños en el pueblo. La universidad es la herramienta para que los jóvenes tengan el acceso a cumplir sus sueños, no podemos no darles la universidad, no tienen que tener que irse obligatoriamente de la ciudad porque no está la universidad y no pueden seguir sus estudios localmente y creo que este es un esfuerzo muy grande que se está haciendo”

El Centro Universitario que ya está en funcionamiento con tres carreras universitarias irá creciendo con la ampliación y las ofertas académicas que brindarán importantes universidades como la UNSAdA y la UNNOBA brindando calidad en educación en igualdad de condiciones.

Prensa y Comunicación