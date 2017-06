Antonijevic recibió a Guillermo Acosta del Ministerio de Producción de la Nación

Se lanzó el Programa de Transformación Productiva para la reinserción laboral

El martes por la mañana en Industrias Maro S.A, la intendente Fernanda Antonijevic recibió a Guillermo Acosta, subsecretario de Articulación Federal y Sectorial del Ministerio de Producción de la Nación para la presentación del flamante programa que tiene como objetivo la reinserción laboral y la creación de nuevos puestos de trabajo.

“Estamos con la intendente y con el titular de Industrias Maro para hacer el anuncio del inicio de entrevistas que esta industria va a poner a disposición de ex trabajadores de Ingredion y utilizando para todo ello el Plan Nacional de Transformación Productiva que es un plan del Ministerio de Trabajo y de Producción de la Nación, es un programa que se articula en todo el territorio nacional con lo cual necesitamos mucho de las autoridades provinciales y municipales para poder aplicarlo por eso es que estuvimos hablando mucho con la intendente y con su equipo en el municipio detectando estas empresas que tienen proyectos que se están ampliando y que están incorporando trabajadores” explicó el funcionario nacional sobre el plan que otorga beneficios y financiamientos para la reinserción laboral en empresas, en este caso en Industrias Maro S.A.

Asimismo, Acosta aludió a la problemática de la empresa Ingredion y manifestó que “el programa es un puente virtuoso para permitir que esos trabajadores que estaban en una empresa con problemas puedan rápidamente incorporarse en una empresa en crecimiento”.

Durante la mañana, luego del lanzamiento del plan, la intendente Fernanda Antonijevic, el secretario de gobierno Martín Genoud, el director de producción Flavio Vacirca, el subsecretario de Producción de la Nación y autoridades municipales presentes hicieron un recorrido por toda la planta encabezada por Walter Rodríguez, titular de Industrias Maro quien detalló que en la semana comenzarán a realizarse las entrevistas y en agosto se concretarán las incorporaciones, siendo este mismo, un periodo de dos meses donde se incorporaran entre 20 y 30 trabajadores de la ciudad.

A su vez, la jefa comunal expresó que “el anuncio es el fruto de un trabajo que se viene llevando adelante silenciosamente ya que son programa que no es tan sencillo lograr todas las condiciones que exige tanto de la empresa que desvincula personal como el que lo toma. Quiero agradecer a Walter y a la gente de Industrias Maro porque primero por confiar, hay mucho desconocimiento de gran parte del sector empresarial de un montón de herramientas que brinda el Estado Nacional y el Estado Provincial que a veces nos cuesta que el empresario sobre todo la pyme confíe que el gobierno lo que busca es incentivar el empleo y por ahí no buscar un dato fiscal porque era un poco lo que nos planteaban desde la empresa. La verdad es que hay muchísimos programas de incentivo del empleo y como municipio hacemos nuestro aporte de lo que puede ser la readecuación o la revisión de una tasa como hemos hecho siempre desde Baradero” y por último añadió “sabemos que el mayor problema de Baradero tiene que ver con el mantenimiento y la relocalización de los puestos de trabajo que se han caído por distintas situaciones coyunturales, así que no hemos dejado de trabajar nunca en esto y no vamos a dejar de hacerlo. Creo que hoy estamos dando la primera noticia, no la única, de una vuelta de página que tenemos que dar como ciudad y sabemos que tenemos una enorme responsabilidad y un enorme apoyo del gobierno nacional; y por supuesto todo lo que tiene que ver con la coordinación local con las empresas de la ciudad, con la posibilidad de radicación de las nuevas pymes. “

El programa ya se comenzó a implementar desde la primera fase de la capacitación previa de las personas desvinculadas desde Ingredion y ahora se llevará adelante la parte de realización de entrevistas de acuerdo a los perfiles que necesita Industrias Maro S.A y a su vez la capacitación para la relocalización de distintos puestos de trabajo del que tenía el trabajador en la empresa anterior.

Prensa y Comunicación