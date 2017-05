Antonijevic: “Se necesita un punto de equilibrio que asegure la continuidad de Ingredion”

La Intendente Municipal Fernanda Antonijevic, habló con BTI sobre el conflicto en Ingredion, las acciones realizadas desde el municipio y destacó que urgentemente se necesita encontrar entre todas las partes un punto de equilibrio para asegurar la continuidad y la puesta en marcha de la planta.

Sobre su relación con el SOERM, expresó que no está de acuerdo en la politización pero eso no debe afectar la responsabilidad de cada uno en la toma de decisiones.

¿Se cortó el vinculo entre el municipio y el sindicato en el conflicto de Ingredion?

“La realidad es que si bien no son situaciones que el gobierno pueda definir ni el local, ni el provincial, ni el nacional y menos que menos el municipal obviamente, nosotros estuvimos monitoreando y gestionando sobre las posibilidades que había para mejorar esa situación desde el primer momento. Yo no quiero entrar acá en cuestiones que terminan politizándose, porque la verdad que no sé que habrá hecho en todo este conflicto Berni o Scioli, pero es un tema de ellos y creo que no tenemos que meter a la política en estas cosas.

El gremio del S.O.E.R.M si bien ahora se lo nota bastante politizado y bastante enojando conmigo, lo tomo como situación personal o partidaria, pero creo que esto no tiene que afectar la responsabilidad que cada uno tiene en la toma de decisiones y sobre todo de parte nuestra en la posibilidad de gestionar todas las herramientas que están al alcance para mejorar la situación de la fábrica, desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista de lo que implica tener a Ingredion parada para la economía local”.

¿El gremio sostiene que desde el municipio no se ha hecho nada porque pertenece a Cambiemos?

“Nosotros desde el primer momento estuvimos trabajando para que ese preventivo de crisis que planteaba Ingredion como empresa no tuviera lugar y esto también es una definición política y el mismo día que nos enteramos de la situación nos fuimos con Carlos Touzet a hablar en persona con el ministro de trabajo, que acababa de recibir el expediente, que empezó una serie de audiencias- en las cuales en algunas estuve presente también-, decidimos con el Intendente de Chacabuco con Víctor Aiola tener una persona en la Plata que es el diputado Marcelo Daletto que el gremio permanentemente menciona como una parte importante de la defensa de los trabajadores en las negociaciones, que los definimos con el Intendente de Chacabuco, que es de Cambiemos y que eso no lo mencionan, no”.

¿Cuál es la situación hoy, desde la mirada de la Jefa Comunal?

“La situación es compleja porque el planteo inicial de Ingredion era el cierre- por lo menos de una de las dos plantas-, imaginemos todos lo que podría significar para Baradero el cierre de la planta, entonces desde esa situación inicial y el despido de 180 personas en total, las negociaciones fueron llevándose adelante para generar un plan de retiros voluntarios algunos de los cuales eran personas que estaban muy cerca de llegar a una jubilación y el planteo de la empresa fue le pagamos el sueldo hasta que se jubile- con lo cual ahí no tenemos problemas de gente desocupada, porque puede estar en su casa con otra ocupación, ni que tenga un déficit en su economía domestica porque sigue cobrando su sueldo- en el medio de ese retiro voluntario otros aceptaron más allá de las presiones irse y hoy estamos en la situación concreta de que hay 21 empleados de Baradero, porque el gremio toma las defensas de las dos plantas, con telegramas de despido y la situación para resolver hoy es esa y además hay una cuestión que cada día se va agravando porque en el medio está la planta parada, no sé si el paro es por los trabajadores o por el empresario, pero hoy el empresario podría decir tranquilamente no se deposita la quincena y tiene un andamiaje legal lo que plantea y esto nos trae un conflicto enorme como baraderenses y además el hecho de tener esta planta parada nos trae un conflicto enorme con todos los empleados indirectos que genera Ingredion”.

¿El gobierno no puede interceder mas, no hay maneras de presionar para que la empresa revea los despidos?

“Mañana se que hay una audiencia en el ministerio de trabajo, yo creo que políticamente se ha hecho todo, porque incluso se ha logrado el plan de transformación productiva, que implica que todas las personas que se desvincularon de la empresa a raíz de este planteo que tuvo lugar en marzo con el preventivo de crisis de Ingredion, acceden a un programa que les da el gobierno directamente al trabajador donde se pone sobre la mesa esta posibilidad de colaboración de acuerdo a lo que el gobierno pone como condición. Los de Atanor todavía no están incluidos en ese PTP, estamos tratando de conseguirlo para ellos también.

Las personas de Ingredion que se retiraron desde marzo van a tener como un programa de asistencia, de relocalización y de transformación productiva, ese es el nombre y eso es lo que busca el programa con distintos beneficios, por un lado tener un desempleo empleado hasta que logren relocalizarse y por un término de hasta seis meses durante el cual van a percibir la mitad de lo que venían percibiendo como sueldo y no el fondo de desempleo común que es de 4.000 pesos”.

¿Pero esto es un paliativo, no contempla la continuidad laboral?

“Hay también intenciones concretas de relocalizar, con capacitaciones, con beneficios que también tienen quien los incluye en su empresa en expansión, es muy difícil decir que hay una buena noticia con una situación como esta donde tenemos un montón de personas que han perdido su trabajo tradicional, pero hace una semana estuvo acá gente del Ministerio de la Producción de Nación con gente de trabajo, donde hemos hecho un relevamiento de empresas en expansión en Baradero, metalúrgicas estuvimos con Pérez- Schleghel que ha tomado 52 trabajadores desde enero, con Maro que estaba incluyendo 40 trabajadores, en un programa para incluir a 200, con Granix que va a hacer la inversión más grande en la historia de la compañía acá en Baradero, ya está trayendo la quinta línea de producción porque tiene record de ventas y de producción en lo que hace”.

¿Esto es un conflicto gremial o de rentabilidad de la empresa?

“Ingredion dice que la central que está en EEUU pidió el cierre de las plantas por falta de competitividad, que básicamente la falta de competitividad estaba dada por altos niveles salariales y por determinada cantidad de gente que no estaba necesitando dentro de la planta, pero además lo que ellos platearon claramente y que preocupa es que ellos necesitan recuperar la gobernabilidad de la empresa, manifiestan que distintas presiones sindicales han hecho tomar decisiones que no fueron beneficiosa para la empresa, dicen que durante mucho tiempo las conquistas laborales no tenían una gran incidencia, porque ellos tenían un mercado bastante más monopolizado que ahora. Ellos le proveían a Arcor materia prima y ahora termina siendo un competidor de Ingredion en el mercado Argentino, ellos planteaban que con cuadros técnicos- que uno no sabe si es verdad o no – que el problema pasaba por otro lugar y si ellos no hacían la reconversión estaban obligados a cerrarla definitivamente. Esto hizo que el gobierno intervenga y ponga lass herramientas que tiene a disposición y las puso a todas como el PTP, pero no tenes muchas herramientas más, porque además tampoco nadie sabe e incluso – y esto yo incluso lo he hablado con Carlos Touzet- donde se corta el hilo.

¿Cómo se sale de esta situación en particular, ya que lamentablemente son varias las que padece Baradero en lo laboral?

” A nosotros lo que nos preocupa es el nivel de conflicto y creo que acá tenemos que pedirles a todos, a la empresa, a los representantes sindicales, a los trabajadores un punto de equilibrio, un punto de equilibrio que nos asegure la continuidad, que busque como reiniciar el funcionamiento de la planta porque la verdad que está perjudicando muchísimo la economía local, porque Ingredion no es solamente los trabajadores de la planta, sino las empresas que laburan en torno a Ingredion que no van a poder sostenerse, porque se les corta la rueda de trabajo y de pago.”