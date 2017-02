Antonijevic.”Si esa planta no funciona gran parte de la producción frutícola de la zona corre peligro”

En la madrugada del domingo, la planta de la Empresa Magnifresh S.A ubicada en el acceso a la localidad de Alsina, se prendió fuego a raíz de una falla eléctrica y en poco tiempo se destruyó totalmente debido que la estructura edilicia, preparada para conservar el frio, es altamente combustible.

Horas más tarde, trabajadores, empresarios y funcionarios se reunieron para analizar alternativas para enfrentar esta crisis que, entre otras cosas, involucra a mas de 100 personas que trabajaban en la empaquetadora.

La intendente Fernanda Antonijevic, el martes habló con BTI sobre el resultado de estas reuniones y fue optimista en cuanto a la recuperación de esta fuente de trabajo y eslabón fundamental en la cadena comercial de una de las economías regionales.

¿Cómo se enteraron del incendio?

“Nosotros tomamos conocimientos alrededor de las tres de la mañana, después de que sonó la sirena de los bomberos. A mí me llama Sebastián Misenti que lo habían llamado para pedir colaboración de parte del municipio con el camión regador y alguna cuestión que estaban necesitando en el lugar del hecho”.

¿Conociendo el triste resultado del siniestro que se hizo hasta el momento?

“Puntualmente la gravedad de la situación tiene que ver con que todo el galpón principal de empaque fue destruido por el incendio y con ellos todas las herramientas que se utilizan y el equipamiento que era de alta complejidad para ese tipo de labores, así que inmediatamente, el domingo a la tarde me puse en contacto con gente del gobierno de la provincia, de asuntos municipales, de agroindustria, del ministerio de trabajo y de la producción para ver cuáles eran las herramientas que desde el estado se pueden utilizar para colaborar con el mantenimiento de la fuente de trabajo que es nuestra verdadera preocupación.

En paralelo le pedimos a la gente de Magnifresh que a su vez estaba buscando una reunión con nosotros el mismo domingo, así que nos juntamos el lunes a la mañana con la gente de la empresa y con algunos productores que trabajan asociado con la empresa, porque en realidad la empresa más allá de la actividad comercial en sí misma, cumple un rol fundamental en lo que es la producción frutícola de la región, termina siendo el último eslabón de la cadena de comercialización de la fruta que se produce en esta zona y en otras también”.

¿Qué va a pasar con esos puestos de trabajo?

“Nuestra preocupación tiene que ver por supuesto, porque sabemos que la economía domestica de Alsina depende en gran parte de los puestos de trabajo que tiene la planta que supera las 60 familias que viven directamente de lo que la planta, además del empaque la actividad que realiza la empresa es la de exportación, para lo cual por supuesto se requiere de estándares muy importantes de calidad y de certificación -sobre todo en la fruta-, en el caso de la fruta la tecnología va variando de acuerdo a la duración del viaje, al lugar de entrega, ellos nos comentaban que trabajan con distintos mercados como Rusia, España, en fin y el planteo desde nuestro lugar que no somos parte de la empresa y nuestra mayor preocupación es saber cuál es la intención de la empresa, porque aquí la continuidad o no depende de una decisión empresarial”.

¿Ustedes que creen que continuará?

“Por lo que conversamos sentimos que la intención es continuar, obviamente que van a necesitar ayuda con financiamiento o con algún subsidio y además también desde lo laboral, para la empresa es muy importante sostener los puestos de trabajo que tienen por la calificación en la mano de obra que han logrado en Alsina. Ellos nos decían que realmente la calidad del trabajador que han logrado en Alsina es su mayor satisfacción, esto también es muy bueno y muy importante para los trabajadores que la empresa los considere como parte fundamental de todo el sistema”.

¿Cuántos empelados tiene?

“Sesenta son de Alsina, pero en realidad la planta tiene gente de Baradero y de San Pedro, en realidad al momento del incendio había en la planta 110 trabajadores. Si esa planta no funciona gran parte de la producción frutícola de la zona corre peligro. Es el empaque y el proceso de exportación, entonces el productor de naranja o de durazno que no pueda exportar o que el proceso de empaque y exportación le cuesta mucho mas por el transporte o por el proceso previo al transporte que requiere la fruta, también tiene ahí sus dudas de sí sirve o no sostener esta actividad que vemos que lamentablemente se viene cayendo mucho”.

¿El estado tiene previsto algún tipo de contención económica para los trabajadores en estas situaciones?

“La verdad hemos tenido buena respuesta tanto de provincia como de nación, así que de parte del estado yo creo que las herramientas que existen van a estar a disposición y por otro lado también con el ministerio de trabajo se va a gestionar un programa de asistencia para el tiempo que este inactiva la empresa”.

¿Existe una fecha para iniciar la reconstrucción de la planta?

“Todavía sigue siendo muy prematuro tener una definición de todo esto, porque la empresa no tiene un plan de trabajo, ni siquiera tiene evaluado el daño, ni hecho el diagnostico definitivo, porque ellos tienen seguro- pero no un seguro tan amplio como para que le reconozca el 100 % de los daños- lo que tienen que hacer es el análisis por un lado con el seguro para ver qué es lo que cubre el seguro y por el otro un plan de trabajo para ver como se reinicia la actividad, con que equipamiento, si van hacer alguna actividad temporaria que fue un poco lo que se le planteo a los trabajadores en una reunión que se tuvo el lunes por la tarde. Me parece importante que la empresa esté dispuesta a seguir con la actividad que era lo primero que teníamos que saber como para generar las herramientas de asistencia que podía existir desde el estado.”