Antonijevic: “Yo no voy a ser cómplice de ninguna usurpación”

Se cumple una semana de la usurpación de los terrenos ubicados detrás del Barrio Igualdad y la Jefa Comunal habló con BTI donde ratificó su posición con respecto a este tema que fue tratado en la última sesión del Concejo Deliberante.

Antonijevic, afirmó que tiene fundadas sospechas que detrás de esto hay un interés político, que la toma se hizo cuando se inició una importante obra para llevar la luz a todo el barrio, que las familias en el concejo tuvieron un accionar direccionado y que tienen asesoramiento jurídico.

La Intendente de Baradero, explicó en detalle lo hecho esta semana con respecto a la ocupación y expresó en varias oportunidades que no será cómplice de este delito.

¿La asistencia de las familias al HCD fue montada?

“En el Concejo el martes hubo un direccionamiento sobre en qué momento actuar, arengado por políticos que estaban sentados en el publico”.

¿Te referis a Carossi?

” No, no a él puntualmente, pero gente de él sí, que decían ahora vayan, ahora esto, ahora lo otro, la verdad que me perece una situación absolutamente vergonzosa.”

¿Varios ediles hablaron que se trata de gente en situación de calle?

“La gente que está tomando esa media manzana que está en definitiva dispuesta para espacios verdes y en tratativa de que ahí se haga una escuela, no estaban en situación de calle, nadie vio a nadie en Baradero durmiendo en una plaza, en una escuela, en una garita. Si es gente muy joven en su mayoría, que necesita y que quiere tener un terreno propio- como lo puede querer cualquier persona de Baradero que no tuvo la posibilidad de acceder a su propio terreno- y la realidad es que cuando nosotros permitimos que a través de una toma se adueñen de terrenos que son de todos, lo que hacemos es vulnerar el derecho de todos, de los que no se animaron a cometer el delito”.

¿Desde el municipio se dialogó con estas personas, se les ofreció algún tipo de ayuda?

“Nosotros no miramos para el costado en esta situación, al contrario, yo estuve con la gente reunida antes de la sección del Concejo, con todos los que quisieron venir a verme el lunes a la mañana, hicimos todo un análisis del desarrollo social, de la situación puntual de cada uno de las personas que están en la toma y les propusimos, que si ellos desisten de la toma Acción Social se dedica junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a mejorar la calidad de vida que ellos tenían el jueves antes de la toma. Esto que significa la posibilidad de traer los planes de asistencia ayuda urgente para si hay un déficit habitacional hacer una habitación mas o agrandar una o terminar una parte de la casa que no estaba techada, porque en general hay casos puntuales que habrá que mirarlos desde otra óptica, pero en general son chicos que estaban viviendo con su familias y que tienen problemas con la familia y se quieren ir de la casa, o tienen una pareja y viven en un lugar donde vive mucha gente, entonces la realidad es que si yo tuviera la posibilidad de que esos terrenos sean entregados, como terrenos para construcción, lo que haría es lo que corresponde hacer que es un registro de adjudicatarios con un sorteo de las personas que están ahí y del resto de la gente que necesita, lo mismo que vamos hacer con los programas de viviendas que estamos trabajando y que si Dios quiere en poco tiempo vamos a tener a disposición de las ciudadanos de Baradero”.

¿No se le van a entregar estas tierras?

“Yo les dije yo no voy a ser cómplice de ninguna usurpación, si desisten de la toma y quieren ayuda estamos a disposición, mientras ustedes estén en esta situación, pero somos nosotros 17- 27 y yo les digo no, no son ustedes los únicos que tienen este problema en Baradero y no vamos a privilegiar al que tenga la decisión de venir y plantarse en un lugar donde no corresponde, primero y principal porque aunque yo quisiera resolverlo hoy no puedo, estos terrenos no son municipales, por lo cual aunque el municipio, el Concejo, el Intendente quisiera firmar, la verdad que lo único que haría es generar una promesa, como se ha generado con otros tantos terrenos, porque te cuento que uno de los principales objetivos que tenemos como gestión y esto lo podes charlar un día con Marcelo Rossier que ha quedado a cargo es el tema de la escrituración de las viviendas y de los terrenos fiscales y sociales que se han ido entregando desde hace mas de 25 años en Baradero. Tenemos más de 1.000 viviendas sin escriturar y esto que significa que hemos tenido un antecedente catastrófico de lo que es la entrega de una vivienda o un terreno. Cuando llegamos nosotros los últimos terrenos- entre comillas aptos para viviendas-, porque no tienen agua y no tienen luz, los entrego Carossi con un papelito de tenencia precaria a referéndum del Concejo a 45 familias, esto lógicamente en el 2013 y 2015, siempre en una campaña electoral porque esto se reditúa en votos, los vecinos están esperando todavía que le conecten el agua y la luz”.

¿Crees que la toma estuvo dirigida, que alguien la orquestó?

“Desde el 2013 se está reclamando y con fundamento porque un ciudadano de Baradero que recibe un terreno con toda la esperanza de poder construir su casa y no tiene agua y no tiene luz, que recibe un pedazo de campo para poder ponerse una carpa y pasar los fines de semana, después de mucha gestión, de mucho trabajo, coordinación y trabajo también del gerente actual de EDEN Ezequiel Mosquera logramos que a través de las inversiones que tiene que hacer EDEN en diferentes ciudades, que esa obra sea de infraestructura eléctrica y la financie directamente EDEN- esa obra es de 2.000.000 pesos-esta obra oh casualidad se inicia la semana pasada, empiezan a poner los postes, nosotros el jueves estuvimos en el lugar por un problema que habíamos tenido por un terreno, pero no había ninguna complicación y de pronto aparecieron 30 personas que de un día para el otro decidieron ir a tomar una media manzana de ese barrio donde se están haciendo la mejoras.

Lo más complicado de esto es que la gente entienda que lo fiscal no es del que se lo agarre, es de todos y que el derecho de acceso a la vivienda digna, es eso literalmente y que el acceso impuesto a través de la comisión de un delito, es justamente la violación del acceso a la vivienda digna”.

¿Por eso sostenes que estuvo armada la toma, quien sería el o los responsables?

“Ellos tienen algún asesoramiento, porque hacen algunas contestaciones que no son propias de personas que no tienen un asesoramiento jurídico, que es lo que también me llama la atención y tienen una organización dirigida por alguien. Hemos visto personas muy allegadas al Carossimo en el lugar comandando la prestación en tal o cual momento y de otros sectores de la oposición también, la verdad que es muy feo politizar situaciones que tienen que ver con el sufrimiento y con la necesidad de la gente y como yo les dije a ellos, yo acá no vengo a juntar votos, yo les vengo con la verdad, con las propuesta que tenemos para hacerles, con posibilidades de resolver en alguna medida mejorar la calidad de vida que ustedes tienen, pero siempre por fuera de lo que es la comisión de un delito, porque yo no soy cómplice de una usurpación. Y además también quien tenga un antecedente de usurpación va a tener menos chance que cualquiera de tener una cosa el día de mañana, que sobre eso estamos trabajando”.

¿Qué va a pasar con estas familias, como sigue el tema?

“Lo que se hizo acá es una denuncia, el caso está en manos de la fiscalía del Dr. Hernán Granda y sería bueno que lo llames para que te explique cuál es la situación procesal, creo que lo hace el fiscal en estos casos es darle participación al asesor de menores por un lado y solicitar al juez de garantía el desalojo en el caso de quien haya tomado la tierra no tenga alguna constancia que le permita permanecer en el lugar.”