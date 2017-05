Araceli González, sobre la violencia de género: “Nos están matando a todas”

Araceli González se refirió nuevamente a la problemática de la inseguridad y la violencia de género, acentuando que la angustia la desigualdad social.

“Nos están matando a todas. Es una tema que quiero abordar, estoy pensando qué hacer. Hay que hacer algo ya. Es un tema que me angustia profundamente porque soy mujer, porque tengo una hija. Las mujeres es el eslabón más importante de esta sociedad, es el que cría a esos hombres. Hay que sacar una ley, hay que hacer algo. estoy muy angustiada y todos los días pienso qué hacer. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde voy? Se hacen marchas, pero hasta que no salgan las leyes no podemos hacer nada. si sale a dos los días, entonces viola a tres más. Es lo más crudo y real esto”, afirmó.

“Yo le enseño a mis hijos a que sean activos, pero no me refiero a ser activos políticamente, porque ya lo dije mil veces, a mí no me interesa la política, sino socialmente. A mí me importa lo social. A mí me mata ver a una mujer pidiendo en un semáforo, desdibujada como mujer con una criatura colgando en la cadera, y digo ‘por Dios'”, expresó en diálogo con Jorge Lafauci en Radio 10. “¿Vos sabés lo que yo sufro todos los días? Mi hija me tiene que avisar cuando llega todos los días”, agregó.

El amor fue otro de los temas que tocó la actriz, quien protagoniza Los puentes de Madison junto a Facundo Arana.

“Hoy tengo al hombre que más me amo, o no sé si eso o el que más me dio. Por eso no me siento frustrada en el amor”, aseguró sobre Fabián Mazzei.

“Es el amor más hermoso porque me agarró en una edad diferente. Uno cuando es joven es más revolucionario y está corriendo. Mis hijos ya estaban un poco más grandes. Nunca pensé que le gustaba o pensaba en mí. Cuando estuve separada me dediqué a mis hijos. No tenía ganas de conocer a alguien. Y si conocía a alguien nunca me parecía que era para mí”, agregó.

