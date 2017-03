Argentina se mide en la TVP para Rusia 2018

La Televisión Pública Argentina será pantalla de los encuentros de la Selección nacional por las Eliminatorias para el mundial de Rusia 2018 y ya tiene las fechas definidas.

En vivo, la TVP emitirá los partidos con los relatos de Gustavo Kuffner, los comentarios de Juan Pablo Varsky, y las notas en campo de juego de Miguel “Titi” Fernández y German Berghmans.

Argentina vs. Chile: Jueves 23 de Marzo

Bolivia vs. Argentina: Martes 28 de Marzo

Uruguay vs. Argentina: Jueves 31 de Agosto

Argentina vs. Venezuela: Martes 5 de Septiembre

Argentina vs. Perú: Jueves 5 de Octubre

Ecuador vs. Argentina: Martes 10 de Octubre

