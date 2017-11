Arq. Correa: “Estamos contentos, todo se va realizando como lo planeamos”

El Arquitecto Pablo Correa, Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Baradero, habló con BTI sobre algunas de las obras en ejecución y disipó algunas dudas que se generaron entre los vecinos con respecto a la intervención de calle Anchorena.

¿Pablo se puede estacionar sobre Anchorena al 1000 donde están trabajando?

“En realidad estamos en obra, lo ideal sería que no estacionen, no es mi área y no lo puedo definir, pero lo ideal sería que no se estacione, por el momento hasta se terminemos la cuadra. Si bien en la cuadra de Anchorena entre Malabia y Oro esta en los finales ya, todavía faltan muchos detalles, hay gente trabajando y el estacionamiento de autos sobre calle entorpece bastante”.

¿Las salidas de agua de las viviendas, va cubierto o queda ese desnivel?

En el canal de desagüe va con una rejilla que es lo que casualmente la empresa está construyendo en este momento y debe colocarlas. Por eso te digo faltan muchos, muchos detalles, falta el tomado de juntas, falta arreglar un montón de detalles, hay baldosas que están flojas por diferentes motivos se tienen que volver a colocar. Te aclaro a través tuyo para que la gente se entere que todo lo que este mal se va a corregir, la empresa lo debe corregir, nosotros estamos controlando y de hecho lo estamos haciendo corregir.”

¿Hay muchas cosas sin terminar aun?

“Hay cosas que están faltando, por ejemplo los bolardos que son esos pilones que hay, que marcan la calle, bueno esos están todavía sin terminar, se le está haciendo la parte superior de terminación y después eso lleva todo lo que es un maquillaje para que quede como corresponde”.

Lo que se puede ver ahora es como un cilindro que tiene tres puntas de hierro en construcción, que ahí va un nuevo encofrado-un encofrado más corto, de unos 15 o 20 cm de alto-que tiene una pequeña uña, una pequeña reentrante para que se entienda, que es lo que le da una terminación. Después una vez que se coloca eso, se le hace una terminación general para que quede todo parejo en toda su superficie”.

¿Están conformes como va quedando lo que planificó el equipo?

Con respecto a la obra, su funcionamiento, estamos con el equipo más que contento, se está realizando como lo planeamos, va a funcionar como lo planeamos eso no cabe dudas y después bueno tenemos algunos inconvenientes- que pasan en cualquier obra-, que hay cosas que rehacer, cosas que mejorar, por ahí que cambiar, pero gracias a Dios la empresa viene acatando todas las indicaciones, en ese sentido hemos tenido idas y vueltas pero siempre manteniendo un buen trato para con la empresa”.

¿Comenzaron la tercera cuadra?

“Ahora se va a levantar todo lo que es vereda del lado desde la equina de la farmacia hasta el ANSES, se va hacer la colocación de las cañerías de agua, se va a rellenar, compactar y se va hacer contra piso y después ahí se va a seguir, porque la idea es hacerlo por tramos unos 30 metros para no entorpecer tanto el funcionamiento de la calle”.

¿La cuadra inicial, frente a la Plaza, como va?

“Esta semana se estaría haciendo el adoquinado sobre la calle de la Iglesia, en teoría estaría terminado para el viernes, después nos estarían quedando detalles ya- de esa cuadra- terminar los canteros, los revestimientos de los canteros, pero lo que es grueso y la colocación del adoquinado estaría listo, ya mañana me comunica la empresa que están trayendo los adoquines y eso es de colocación bastante rápida, la cuadra es mucho más corta y la parte de la intervención es de un solo lado, del lado de la plaza están los bolardos, las rejillas”.

¿Cuánto avanzó la obra de la costa?

“En la costa todo lo que el tabique de contención está terminado, se va a montar el puente en el zanjón de Firpo- que es un puente de hormigón para completar el ancho de la vereda-, que ya se construyó es de hormigón armado, se espero que fragüe, ahora esta semana supuestamente ya se estaría colocando y bueno después seguiría con la colocación de la vereda, forestación e iluminación de la rotonda hasta la Plaza de la Prefectura. La cota del tabique de inundación está por encima, está a 5,80 Mts. y en el puerto después se va a continuar y va a quedar un cordón para llegar a ese nivel pero son unos 20 o30 cm”.

¿La escalera al Paseo del Cristo está terminada?

“La escalera de acceso al Cristo ya esta construcción, la empresa que ganó la licitación es una empresa de la zona de Zarate y tenemos uno de los chicos del equipo que se está encargando hacer la inspección en el taller, está viajando dos veces por semana a supervisar el trabajo metalúrgico y bueno después vendrá y se hará el montaje acá, las bases ya están hechas”.

Por fin se derribó el frente tapialado del Registro Civil, ¿está avanzada la obra?

“La obra de registro civil también está a pleno, se está haciendo todo lo que es el masillado de pared interior, si bien falta la colocación de piso todavía que de hecho ya están en obra, cambio rotundamente y está avanzando muy bien en cuanto a calidad y a tiempo.”