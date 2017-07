Artimiak: “Soy feliz que es lo que realmente importa”

El ex concejal, Fabio Artimiak, hoy radicado en Tierra del Fuego, luego de pasar por momentos muy difíciles donde corrió riesgo su vida tras un grave accidente automovilístico, ha sido papá de Amelia y junto a su pareja disfruta plenamente de este regalo maravilloso.

Amelia, pesó 3,950 Kgs y como dice su papá, “casi que salió pidiendo un sándwich de jamón y queso”.

¿Cómo te sentis?

Lo que pasa por ahí la experiencia de tenerla a una edad distinta, te hace verlo de otra forma. Yo digo que es una bendición porque después del accidente y ahora esto es como si fuera una gracia de Dios.

Desde Octubre del 2015 todo cambio en mi vida porque era concejal, estaba en Baradero, deje de ser concejal, me vine a Río Grande, forme una nueva pareja, me accidente, ahora tengo una hija, es todo muy loco, fueron dos años que me ha pasado de todo y que trato de llevarlo con el mejor equilibrio posible, porque en el medio también cada vez que una pareja termina quedan algunas cosas, están los hijos de por medio, es distinto a lo tradicional que uno está acostumbrado, pero esto me pasó a mí en la vida y disfruto, cada mañana arranco desde el lugar donde estoy – que me parece que esta muy bueno- y soy feliz que es lo que realmente importa y lo voy a ser siempre que mis hijos lo sean”.

Te saludo hasta el intendente

“Me sorprendió, fue un detalle muy grato, fue la municipalidad ha tomar datos de mi nena y le hicieron un cuadro donde le dan la bienvenida a Amelia Artimiak, dice que seguramente viene a cubrir una parte feliz de nuestras vidas y que ellos como autoridad van a hacer lo posible para que eso también se desarrolle así, lo firma el Intendente, me parece un lindo detalle para darle la bienvenida a una ciudadana más de esta zona”.

¿Cómo es la vida tan al sur, pensas en volver?

“Lo vamos pasando pero siempre con el horizonte corto. Acá la experiencia que te dicen todos es que vos venís con la idea de estar tres o cuatro años y volverte y a muchos les gusta, se quedan y no se vuelven más. Acá hay cosas muy lindas a pesar del clima, es una ciudad muy tranquila, todavía existen hechos delictivos pero es muy tranquila, es una isla, vivir en un concepto de isla, acá se cuida mucho el tema de los residuos, se cuida mucho donde tirar la basura, hay mucho patriotismo acá, todas las avenidas tienen las banderas de Argentina, vas a un quiosco y te venden la bandera Argentina y la bandera de Tierra de Fuego, esto de vivir cerca los límites te hace sentir un Argentino en plenitud”.

¿Cómo ves a la distancia la disputa política de Baradero frente a las PASO?

“A me sorprendió, sobre todo el peronismo, que no era habitual eso, creo que tiene que ver un poco con lo que paso a nivel nacional y también con esto de que algunos chicos están rompiendo con las estructuras partidarias de que les era impenetrable jugar en primera, si no haces esas aperturas siempre estas de alguna manera sumiso a lo que dicen los que mandan de alguna forma y creo que el peronismo sobre todo tiene bastantes chicos con buena formación y se han lanzado por si solo tomando la posibilidad esta que le da la estructura nacional de división y bueno y se van a confrontar- yo creo que es bueno confrontarse, medirse y sobre todo si son jóvenes-.

A mí me parece que todo esto beneficia al oficialismo, además por lo que me comentan algunos conocidos están trabajando bien, esta gestión esta realizando obras importantes para Baradero”.