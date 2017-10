Así reaccionó Diego Brancatelli ante los primeros resultados de las elecciones

Como suele ser después de una jornada electoral, los ojos de muchos se posan sobre el periodista Diego Brancatelli para poder ver como reacciona ante los primeros resultados. Esta ocasión no fue la excepción.

“Esto es un déjà vu, es un escenario similar, esto ya lo vivimos“, expresó el panelista apenas pasaron las 21 y se conocieron una ventaja de Cambiemos por sobre Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires.

“Nos fuimos de acá la otra vez con un resultado que no fue tal. Amanecimos con otro resultado. Veremos hoy qué será. Si respetan la carga de datos o no, me parece que nos vamos a ir a las 11 y va a ser muy pronto”, sostuvo Brancatelli que, cauto, insistió en que “el resultado cierto va a estar a las 12 o a la una“.

Brancatelli aseguró que “parece que estamos más preocupados por el futuro del peronismo que por el futuro de la Argentina. Debatamos el futuro de la Argentina” y criticó: “Ya hay algo que se sabe a ciencia cierta: que mañana empiezan los ajustes. Hablemos de lo que se viene, del aumento de nafta. Se va a empezar a tratar todo lo que veníamos anticipando y también se vienen debates de leyes muy importantes”

“Eso es lo que se viene para Argentina y por eso lo que importa es la conformación de las cámaras, cuántos diputados se obtienen a partir de la elección de hoy. Dos cosas importantes: el ajuste que se viene y la conformación de las cámaras“, concluyó.

www.exitoina.com