Atanor admitió que la materia prima que producen en Baradero la van a importar

Este miércoles al mediodía los delegados del Sindicato químico, se volvieron a reunir con la Jefa Comunal, para solicitarle su intervención ante el Ministro de la Producción de la Nación y denunciar que ayer representantes de Atanor, en la mesa de diálogo dentro de la conciliación obligatoria, admitieron que la Planta de Baradero se cierra y que la materia prima que se producía aquí la importarán.

Esta declaración que está certificada por el gremio, no se condice con lo que expresa el gobierno nacional respecto a las importaciones. Sin ir muy lejos, el Jefe de Gabinete Marcos Peña en su cuenta de Twitter ante la marcha de la CGT y CTA, dijo textualmente; “Por otro lado hay quienes plantean que hay una “apertura de importaciones” que perjudica la producción nacional. Esto no es cierto. No hay una apertura indiscriminada, sino estratégica: el 80% de los bienes que ingresan son bienes indispensables para la producción”.

Sin avance en las negociaciones, el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, insiste en la necesidad de contar con el apoyo expresó del ámbito gubernamental. Denunciar esta maniobra que le permite a Atanor dejar 70 trabajadores en la calle, solicitar la expropiación de todo el predio y parar todas las fabricas de la región.