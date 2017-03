Atanor: Los Químicos confirmaron paro y movilización a La Plata el próximo lunes

El Tesorero del Sindicato de los Trabajadores de Industrias químicas y petroquímicas de Zarate, Néstor Carrizo, afirmó que el lunes, día en que finaliza la conciliación obligatoria en el conflicto de Atanor, realizarán un paro en toda la región y movilización al ministerio de trabajo en La Plata.

Dijo estar cansado de que el ministerio solo sirva para prestarles una oficina y que no haga nada para defender las fuentes de trabajo. “Iremos con la gente haber si nos atienden como corresponde.

Carrizo también agregó que harán extensiva la invitación a los Sindicatos Unidos de Baradero para que se unan a la protesta.

“Los plazos se van acortando y nosotros creemos que la empresa Atanor no está acatando la obligatoriedad de una conciliación obligatoria, todo lo que no impide que la empresa siga pensando como pensó originalmente, pero hay una orden de poner en marcha la producción, de generar determinadas condiciones que nosotros la estamos cumpliendo y la empresa no, entonces nuestra obligación era denunciarla, lo denunciamos y encontrábamos bastante reticente al ministerio de trabajo para aplicar sanciones y para intimar”.

¿Ustedes sienten que el ministerio se vuelca para el lado de la empresa?

“Lo que sentimos es que el ministerio cuando iniciamos estas conversaciones, intervino y es correcto que el ministerio intente que no allá roses en la mesa mientras se esté dialogando, pero cuando se van acabando los plazos llega el momento de que el ministerio empieza a definir situaciones, tiene sanciones para aplicar, tiene multas para aplicar, cada vez que uno habla de que se intime a la empresa – como tendrían que intimar a nosotros sino hiciéramos algo- es como que pasamos la hoja y vamos al otro capítulo, entonces eso ayer nos molesto bastante se lo dijimos al sub secretario en su oficina”.

¿Pidieron una extensión voluntaria de la conciliación por 120 días?

“El ministerio extendió los cincos días de la Conciliación obligatoria- todavía no hemos sido notificado-, pero salimos ayer de la audiencia con la extensión de los cinco días, con estos cinco días vamos hasta el día martes de la semana que viene, para el día lunes pusieron una audiencia donde todavía Atanor tiene que contestar si va aceptar esa conciliación voluntaria de 120 días que nosotros propusimos para que se continúe buscando una solución”.

¿Están enojados por la inacción del estado en esta grave situación?

“Nosotros sentimos que en este momento especialmente en la audiencia de ayer lo único que hizo el ministerio es prestar la mesa para que la empresa y el sindicato discutan”.

¿Ya tienen programado un paro si esto no cambia?

“Entonces como nosotros vemos que hay algunas situaciones que no se definen lo que estamos haciendo más allá de ir a la audiencia el día lunes, vamos a ir acompañado por los todos trabajadores o sea que toda la zona nuestra de actuación química, las plantas van a cesar la actividad, van a quedar nada más que las guardias mínimas e indispensables para que no se deteriore algún equipo, pero después el resto de los trabajadores nos vamos a ir con los micros a la puerta del ministerio de trabajo a esperar que es lo que va a resolver el ministerio con el tema de Atanor.

Los químicos paran en defensa de las fuentes de trabajo. Esto es algo que el gobierno no quiere ver y el ministerio pareciera no entender de que estamos ante situaciones muy difíciles y tiene que empezar a tomar determinaciones.

Si el lunes el ministerio piensa en seguir prestando la mesa, afuera van a estar los trabajadores siendo testigos y juzgando cual es la actitud del ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires.”