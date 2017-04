Atanor no permitió el ingreso de los trabajadores y acamparon en la puerta

En la jornada del martes, a los trabajadores del turno de las 12 hs. no se les permitió ingresar a la planta y se les dio aviso que tenían depositadas en las cuentas sueldo la liquidación total.

Esta situación se dio unas horas antes de finalizar la conciliación obligatoria, sorprendiendo a los empleados y al gremio.

El Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, estuvo reunido durante todo el día y decidieron en principio parar todas las plantas de su jurisdicción el próximo lunes 24 de abril, mientras tanto aguardan el llamado del Ministerio de Trabajo de la Nación para pedir una extensión de la conciliación obligatoria.

Mientras tanto los diferentes turnos, acompañados por gente del sindicato están acampando en la puerta de la empresa a la espera de una resolución.

“La empresa no cumplió con la conciliación en ningún termino y la completo cerrando la fabrica al mediodía del martes 11, cuando la finalización era a las 04 hs. En Provincia ya no hay nada más que hacer, nos queda la certeza que al gobierno no les importa la problemática laboral, ahora acudiremos a Nación para intentar extender la conciliación obligatoria y que los compañeros vuelvan a trabajar, de lo contrario el lunes paran todas las industrias químicas y petroquímicas de la región. Nosotros no queremos que depositen el dinero, queremos seguir trabajando y que Atanor sea claro con la gente que dejó muchos años de su vida en la fabrica”. Expresó uno de los delegados