Atanor: Químicos protestan en el Ministerio de Trabajo de La Plata

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, se movilizó a La Plata donde mantendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo para tratar de destrabar la situación de Atanor, planta Baradero.

“Son muchas las familias de Zárate y Campana que están quedando sin su fuente laboral”, señaló a la prensa Norberto Lubo, Secretario General de la entidad gremial regional.

“Quipro en Campana, cerró sus puertas y no pagó las indemnizaciones. Carboclor, planteó una reducción del 35 por ciento de los haberes del personal para continuar la producción y Atanor que está por cumplir 130 años, quiere convertirse en empresa importadora en lugar que productora. ¿Es esto lo que pretende este gobierno? ¿Qué se termine la industria nacional?”, añade.

“Por eso le pedimos a este Ministerio que de una vez por todas se involucre y tome parte por los trabajadores, por aquí pasan las compañías planteando cosas irrisorias y siguen fijando audiencias que no conducen a nada”, resalta Néstor Carrizo, Tesorero del Sindicato.

“En Atanor se fijó una audiencia conciliatoria que para nosotros no comenzó porque la firma no la acató y queremos ver como lo resuelven”, dice el directivo y acota, “no tenemos muchas expectativas que le encuentren una salida pero de lo que estamos seguros es que no vamos a resignarnos y seguiremos la lucha”.

www.enlacecritico.com