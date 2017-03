Atanor. Sin acompañamiento político los trabajadores se manifestaron en La Plata

Unos 700 trabajadores de diferentes sindicatos, en especial el de los Químicos, viajaron a la ciudad de La Plata en la jornada del lunes para hacer escuchar el reclamo frente al Ministerio de Trabajo por el cierre de la Empresa Atanor y el riesgo de perder más fuentes de trabajo en la ciudad.

Llama tristemente la atención que ningún funcionario, ni referente político de la comunidad haya participado con su acompañamiento, una señal bastante desoladora para todas las familias afectadas.

El tesorero del Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, Nestor Carrizo, se refirió a la audiencia con la empresa y confirmó que se extendió por 10 días hábiles la conciliación obligatoria.

El representante gremial, dijo además que la dirigencia política deberá hacerse cargo de sus actos ante el pueblo y arremetió contra la delegación del Ministerio de Trabajo de Baradero, remarcándoles que ellos deben constatar el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de Atanor y dejarlo asentado en las actas.

“De las autoridades municipales o lo que sea, no vimos a nadie nosotros, los trabajadores nos acompañaron, la Mesa Sindical también”.

¿Cómo fue el desarrollo de la audiencia?

“Dentro del ministerio la audiencia se desarrollo, hubo un cuarto intermedio muy pronunciado, pero de todos modos la audiencia se desarrolló en base al reclamo que nosotros venimos haciendo que es extender esta conciliación, buscar más tiempo y fundamentalmente que la Secretaría de Industria y comercio haga una devolución de toda la documentación que tuvieron a la vista, de todo lo que iban a investigar y puedan decir cuál es el elemento que puede resolver esta cuestión planteada por Atanor”.

¿Se extendió la conciliación?

“Había un recurso que nosotros habíamos hecho con respecto a los plazos de la conciliación obligatoria, porque nosotros sostenemos que Atanor no estaba cumpliendo la conciliación obligatoria en todos sus términos, no hay producción en marcha, no se estaba cumpliendo algunos puntos de la conciliación que era muy clara. Con bastante trabajo debo decirlo, conseguimos que el Ministerio de Trabajo sacara a últimas horas de la tarde una resolución haciendo lugar a nuestro reclamo y extendiendo la conciliación obligatoria por 10 días más, que son 10 días hábiles así que estaríamos llegando al 12 de Abril”.

¿Si la fabrica está parada o se saca personal no se está cumpliendo con la Ley?

“Atanor tiene que poner en marcha la producción, tiene que volver a traer materias primas, tiene que mostrar que va a cumplir con la ley, después podrá sostener sus argumentos sobre la mesa y seguir manteniendo su posición o no, pero la ley hay que cumplirla”.

¿La empresa planteó algo diferente?

“En principio la empresa hablaba de un tema indemnizatorio- que nosotros lo descartamos-nosotros estamos peleando por conservar la fuente de trabajo y después también plantearon que ellos no tienen un interés inmobiliario sobre la planta, que no quieren hacer negocio con el predio, que estarían dispuestos si alguien la quiere hacer producir a generar las condiciones para que alguien se haga cargo y produzca. Yo creo que esto el ministerio lo tiene que tomar y también los gobiernos provincial y municipal como un elemento valido porque hay una instalación productiva ahí, con un mercado que existe, con productos que se consumen y tiene que tomarlo también porque hay mucha producción que se hacía ahí y hoy se está importando, yo creo que las autoridades tienen que tomar muy seriamente esto y en la medidas que se van haciendo las audiencias sirve para esto, para que vayan apareciendo elementos en la mesa que cada vez nos dan más la razón que esa instalación productiva este ahí paralizada”.

¿Quién debe controlar que la conciliación se cumpla?

“La Conciliación es clara debe retrotraerse todo al día anterior al inicio de las actuaciones o al conflicto, entonces si el día anterior la empresa estaba produciendo, estaba con todo su personal adentro- jerárquico y no jerárquico- yo creo que la empresa tiene que cumplir con todo. La empresa en este momento no tendría que estar desvinculando a nadie que forme parte del proceso productivo, parte del funcionamiento normal y habitual de la planta, hoy tiene que restablecer los servicios que tenía. Esto es parte del control que tiene que hacer el estado, ahí en Baradero hay una delegación del ministerio provincial- que habrá constatado o no si se está cumpliendo la conciliación obligatoria- y tendrá que elevar el informe como corresponde a sus superiores y cuando nosotros lleguemos a la próxima audiencia diremos lo nuestro y en las actas tendrá que estar constando la realidad que está ocurriendo en la planta”.

¿Duele la falta de acompañamiento del arco político baraderense?

“Cada uno tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad que tiene, nosotros nos estamos haciendo cargo como dirigentes gremiales de lo nuestro y cada uno en lo suyo tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad que tiene y sabrá a su entender que es lo que el pueblo o la ciudadanía de Baradero, los trabajadores le han dado cuando les dieron la representación a través de un voto, a lo mejor están haciendo cosas y nosotros la descocemos. Nosotros estamos en condiciones de rendir cuentas delante de los afiliados de todo lo que estamos haciendo, de cada paso que vamos dando y le podemos decir con toda confianza que nosotros vamos a seguir con esto hasta las últimas consecuencias y esto no es una amenaza, sino es que cuando uno ejerce una representación el limite no existe, el límite es la voluntad que uno le pone y el compromiso que toma con cada tema que tiene que tocar.”