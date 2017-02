Atención. Volvieron los llamados extorsivos a personas mayores

Esta modalidad delictiva que lamentablemente está instalada en todo el país y por sus características es muy difícil de erradicar, consiste en llamados telefónicos a casas de familia donde, con gran habilidad y aprovechándose de la ventaja de la sorpresa, van obteniendo datos sobre familiares, moradores en la casa, etc, para luego proceder a simular un secuestro (virtual) pidiendo un rescate o hacer inteligencia para luego robar.

La mejor manera de evitar un mal momento, es prevenir, estar atentos y no caer en la trampa.

En la jornada del lunes, la madre de la Concejal Veronica Bard, recibió un llamado de estas características y la Concejal utilizó las redes sociales para advertir a la población.

Este martes por la mañana, Veronica nos contó cómo sucedieron los hechos;

“Alrededor de las 17 horas llaman al teléfono fijo de mi casa alguien y le dice <tía como estas, ¿quién habla? dice mi mamá>, porque además viste ahora las familias nos manejamos con celulares, entonces están el grupo de familia, los que más se contactan en el mismo grupo, el anónimo siguió diciendo, <como no sabes quién habla tu sobrino preferido> y mi mamá se quedó pensando quien es mi sobrino preferido, entonces tiró un nombre al azar de alguien que realmente es primo mío, pero que fue criado por mi abuela, así que ellos tienen un trato como hermanos jamás le dice tía, y lo enganchó, de esa forma se dio cuenta que no era, <Lo que pasa es que estoy medio resfriado, ando congestionado, viste que tengo la voz rara> y mi mamá le dice, <que tal, que andas haciendo, pero vos no sos yoyo, si tía soy “Iorio” no entendió bien el nombre, llamame al celular vas a ver vas a ver> y mi mamá corto y ahí quedo todo”.

¿Uno después de esto se queda preocupado?

“Nuestra preocupación, la de la familia es que lo llamen como a una tía mía que le dijeron que tenía que ir urgente a pagar a una conocida casa comercial acá, si vos no sabes y como es la gente mayor con el tema de las cuentas que sale rajando a pagar, salís y te interceptan porque andas con plata”.

Vos lo publicaste en las redes sociales y te comentaron que había más casos, ¿es así?

“Muchísima gente conocida me escribió que a esa hora más o menos le había pasado algo similar, algunos les pedían billetes de 100, el cuento del sobrino era el común denominador en la mayoría de los casos. Los importante es no dar ningún tipo de información y cortar, si la mayoría tiene un teléfono llamar a un familiar conocido para que pueda realmente constatar de quien es la llamada”.