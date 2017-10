Atlético cayó ante Belgrano

El Negro no pudo con Belgrano en cancha de La Emilia. Lo dirigidos por Fortunato perdieron 2 a 1 y no pudieron aprovechar el envión de las victorias anteriores. Los Goles de Belgrano fueron convertidos por Olsen y Girsa, mientras que el descuento de Atlético fue por intermedio de Rodrigo Carrreras.

Atlético arrancó mejor los primeros 10 minutos de juego, luego Belgrano se adueño del balón, y corto el circuito del Negro, fue más ambicioso , buscó con más determinación el arco rival, y tuvo su premio cuando Olsen conecto de media vuelta y en un remate raro, venció a Luis Gómez poniendo el 1 a 0.

El partido era parejo pero en la primera etapa Belgrano manejo mejor los tiempos y tuvo las más claras, entre ella un taco de Girsa que el Guly haciendo la de “Dios” salvo el arco de Atlético. En el segundo tiempo el trámite cambio, Atlético adelantó en todas sus líneas y fue con más convicción sobre el arco defendido por Beovides. Pero en el mejor momento de Atlético, Javier Yacuzzi metió un pase entre los dos centrales para Girsa, quien en posición adelantada, emprendió camino de gol hacia el arco de Atlético. El Línea no levantó, el árbitro no cobró y Girsa convertía el segundo para Belgrano. Atlético no bajo los brazos, la tuvo en un cabezazo de Camacho, en otro de pique del Michel Gómez, pero recién pudo descontar con un zurdazo impecable de Rodrigo Carreras al palo más lejano del arquero. Todavía quedaba tiempo pero el Negro no pudo, pudo haber sido penal en perjuicio de Jesús, o en la última jugada a Camacho pero no, el árbitro consideró que fueron agarrones de esos que se dan en cada partido y pito el final. Cayó Atlético, Belgrano lo igualo en la línea de puntos, el objetivo del Negro está muy próximo, quiere mantener la categoría, y si se llega a algo más lo tomarán como regalo extra.

BELGRANO: Ariel Beovides; Gonzalo Movio, Diego Acoglanis, Ulises Bergez y Ezequiel Taborda; Diego Yacuzzi, Martín Cena, Javier Yacuzzi y Ariel Olsen; Franco Casimiro y Sebastián Girsa. DT: Rogelio Nardoni

ATLÉTICO BARADERO (B): Luis Gómez; Agustín Moreira, Leonel Camacho, Oreste Bracco y Michel Gómez; Leandro Romero, Rodrigo Carreras, Sergio Ortigoza y Juan Melgar; Jesús Silva y Facundo Fernández. DT: Gustavo Fortunato.

GOLES: PT 38m Olsen (B); ST 14m Girsa (B), 35m Carreras (AB).

CAMBIOS: ST 8m Gabriel Tiseira por Casimiro (B)-lesionado-, 15m Gonzalo Martín por Melgar (AB), 28m Facundo Molina por F. Fernández (AB), 41m Marcos Martínez por Ortigoza (AB), 42m Matías Mologni por Olsen (B), 49m José Martínez por Girsa (B)-lesionado-.

Arbitro: Ricardo Romero, asistido por Luis Flores y Darío Moreno, terna de San Antonio de Areco.

Nota y fotos: Alejandro Ciurca