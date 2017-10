Atlético ganó y se ilusiona

Atlético ganó uno de esos partidos vitales, primero porque jugaba ante un rival directo por la lucha de la permanencia, ahora los separa 9 puntos de 15 por jugar y segundo porque este nuevo triunfo le permite ilusionarse con meterse en la conversación por la clasificación, hasta hace algunas fechas impensada.

No le fue fácil en la noche de hoy pero nuevamente se llevó el premio del quien busca hasta el final, Atlético fue mejor en lo primero 45 minutos aunque no tuvo muchas situaciones de gol, Sports parecía conformarse con el empate, pensando más en sumar para achicar la diferencia ante Sportsman y quitarle tres puntos a Atlético. A Los 5 minutos del segundo tiempo un tiro libre desde unos 40 metros, sector izquierdo, y Jesús el de los “Milagros” Silva la clava al ángulo para hacer estallar el estadio Carlos Asali. A partir de allí el partido cambio, cambiaron los roles, Sports salió desesperado a buscar el empate y Atlético de contra encontraba algunos claros para inquietar al moreno Mancilla. Sports salió bien después de un córner en contra y agarro dormida a la defensa del Negro, no llegaron al cruce y Joel Chávez marco el empate transitorio. De ahí hasta el final fue de ida y vuelta, mucho nervios, hasta que la salida del Negro fue perfecta por la derecha, centro al área y por el segundo palo entró Marcos Martínez para que en el minuto 48 Atlético gritara el gol del triunfo. Ganó Atlético, mira desde arriba la zona de permanencia y de reojo la de la clasificación.

Atlético: Gómez, Schalubaum, Spósito, Camacho, Pulimeni, Moreira (Martínez), Carreras, Romero, Gómez (Moloina), Silva y Ortigoza (Centurión). DT Gustavo Fortunato. Suplentes: Gímenez, Mazzuco, Melgar, Devincenzo.

Sports: Mancilla, Bonomi, Bernal, Aliata, Masa, Basualdo, Acosta (Araya), Simaldone ( Chávez Joel), Lombardo, Corti y Blanco. DT Gabriel Nasta. Suplentes: Balbiano, Fernández, Chávez L, Ochoa, Dominguez.

Goles: 5 m ST Jesús Silva (A) 27m ST Joel Chávez (S) 48 m ST Marcos Martínez (A)

Árbitro: Darío López de Buena actuación.

Nota: Alejandro Ciurca

Fotos. BTI