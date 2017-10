Atlético le ganó a Barracas y sigue sumando

Atlético venció a Sportivo Barracas de Colon 2 a 1 por la fecha N° 12 de la Zona B Pampeana Norte del federal B 2017. El conjunto de Baradero lo ganó sobre el final luego de un segundo tiempo vibrante donde aparecieron todas las emociones.

Los goles de Atlético fueron convertidos por Leandro Romero y el de Sportivo Barracas lo hizo Ignacio López

La terna encargada de impartir justicia fue de San Antonio de Areco, árbitro: Leonel Suarez, asistentes, Ricardo Romero y Darío Moreno.

La delegación de Sportivo Barracas viajó hasta Baradero y se encontró con un panorama complejo, la cancha estaba con bastante agua, el clima parecía no acompañar y debían esperar la decisión del árbitro, quien acertadamente decidió jugarlo.

El primer tiempo fue parejo, parecía que Atlético tenía más profundidad, pero Barracas se hacía fuerte de contra. El terreno no acompañaba por lo cual era cómplice de algunos errores defensivos, que indefectiblemente terminaban en jugadas de peligro para los dos arcos.

Algunas que otra ocasión de gol sin poder ninguno de los dos equipos demostrar una clara superioridad sobre el otro.

En el segundo tiempo la cosa cambió, Atlético Baradero se hizo más protagonista, llegaba con más peligro al arco de Barracas, con decir que Agustín Bianchi salvo su arco de dos pelotas increíbles, un disparo de Rodrigo Carreras de media distancia, un tiro libre de Jesús Silva y otra jugada que Ortigoza no pudo pegarle de lleno a la pelota. Atlético merecía más pero el gol no llegaba, hasta que a los 33 minutos del complemento, luego de un córner bien ejecutado por Silva, Leandro Romero convirtió el gol para abrir el marcador y empezar a soñar con los tres puntos. Y Como era un partido trabado y parejo, generalmente el que abre el marcador se queda con la victoria, pero lejos de eso, Barracas salió a buscar el empate y lo encontró mediante un par de rebotes en el área defendida por el Guly Gómez e Ignacio Gómez la empuja para hacer estallar a la parcialidad que llegó desde Colon. Parecía empate, pero no, una nueva jugada de Atlético en el área de Barracas, la despeja Sánchez, Camacho la vuelve a meter en el área y allí estaba nuevamente Lea Romero para inflar la red y quedarse con el triunfo. Luego no hubo tiempo para más.

Ganó Atlético, volvió a sumar de tres puntos de local, se aleja del descenso y se mete en la conversación. Por otro lado Barracas de Colon dejo pasar la chance de acercarse a los punteros.

Síntesis

Atlético: Luis Gómez, Eduardo Spósito, Lucas Pulimeni, Herman Schalibaum, Rodrigo Carreras, Leonel Camacho, Sergio Ortigoza, Leandro Romero, Facundo Molina, Jesús Silva y Michel Gómez.

DT : Gustavo Fortunato

Suplentes: Sebastián Brisueño, Agustín Moreira, Nicolás Mazzuco, Juan cruz Melgar, Claudio centurión, Juan Tabares, Marcos Martínez.

Cambios: Moreira x Molina, Martínez x Gómez y Melgar x Ortigoza

Amonestados: Spósito, Schalibaum, Silva

Goles: a los 33 m ST y 46 m ST Leandro Romero

Sportivo Barracas de Colón: Agustín Bianchi, Mariano Sánchez, Ignacio López, Oscar Palacio, Federico Ruiz Tossi, Dino Ungaretti, Guido Montero, Gastón Lagneaux, Felipe Ruiz Tossi, Iván Gómez, Carlos Lagneaux.

DT: Martín Pérez

Suplentes: Claudio Chafardino, Leandro Cabrera, Juan Ferreyra, Nicolás Munizaga, Lucas Romero, Javier García, Pablo Tozzi.

Cambio: García x Ruiz Tossi Felipe y Munizaga x Gómez.

Expulsado: Carlos Lagneaux

Amonestado: Federico Ruiz Tossi e Ignacio López.

Gol: Ignacio López a los 41 del ST

Próxima fecha (13)

Sp. Barracas (Colon) VS Gral. Rojo (San Nicolás)

Defensores Salto VS Sportsman (C. de Areco)

Sportivo VS Colonial Ferré

Juventud (Pergamino) VS Belgrano (San Nicolás)

Atlético VS Sports de Salto