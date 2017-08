Atlético rescató un punto sobre el final

Cuando no se puede ganar… lo mejor es empatar, dice el refrán que si bien no goza de nada extraordinario, es la pura verdad. Atlético recibió a Belgrano de San Nicolás y empataron 1 a 1 con goles de Girsa de penal para la visita y de Maximiliano Chapuis para el Negro.

Atlético no jugó bien en un partido que se presentó complicado desde el comienzo, con un pobre arbitraje de Alejo Cid y un Atlético que abusaba de los pelotazos a los delanteros que pocas veces pudieron desequilibrar.

Atlético no encontró nunca los espacios y a Belgrano, con un poquito más de juego, no le alcanzo para poder ganar el partido. El Guly Gómez salvo el arco de su equipo en al menos cuatro oportunidades que bien podrían haber sido gol, el Pato Luna tuvo un mano a mano pero no pudo resolver, todo a cuenta gotas. Encima a los 25 minutos del primer tiempo se fue expulsado Jesús Silva, Atlético se quedó con diez jugadores. Atlético con los pelotazos y Belgrano que inquietaba hasta los tres cuartos de cancha pero luego se desinflaba al momento de la definición. De todas maneras Casimiro lo tuvo al final, al igual que Merello de cabeza, pero el gol llego por intermedio del penal , bien ejecutado por Sebastián Girsa a los 37 minutos del segundo tiempo. Parecía que no había tiempo para nada más pero una mano en el área de Belgrano hizo que el árbitro cobrara penal. La Ejecución de Gonzalo Martín a pesar de que fue buena fue atajada por Beovides pero en el rebote largo le quedo a maxi Chapuis para que con potencia definiera y marcara el 1 a 1 que sería el resultado final. Un empate que en la previa nadie quería, pero que luego del partido y como fue el trámite del mismo terminó conformando a todos.

Atlético: Gómez, Spósito, Pulimeni, Schalibaum, Romero, Camacho, Fernández (Ortigoza), Moreira (Chapuis), Luna (Devincenzo), Silva y Martín. DT Gustavo Fortunato: Suplentes: Brizueño, Centurión, Mazzuco y Melgar.

Gol: 42m Maximiliano Chapuis

Exp: Jesús Silva 25m PT

Belgrano: Beovides, Merello K, Bergez, Movio, Acoglanis, Merello M, Yacuzzi J, Yacuzzi D (Trachiti), Girsa, Cena y Casimiro. DT: Rogelio Nardoni. Suplentes: Álvarez, Faeti, Barballia, Martínez, Campana y Monjes

Gol: Girsa 37m ST de penal.

Informe: Alejandro Ciurca