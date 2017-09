Atlético y la victoria más buscada

Atlético no había ganado de local, se le venía negando, aunque en ocasiones la merecía. Se hacía rogar pero llego, y llegó con el Rival justo y en el momento oportuno. No cabe duda que los clásicos se festejan pero este tiene doble sabor, porque le ganó a su eterno rival y porque indudablemente esos tres puntos lo alejan un poco más de la zona de riesgo de este federal B. de estar a un punto del último, quedó a tres puntos, pero con otros dos rivales más abajo en la tabla de posiciones lo que le da cierta tranquilidad aunque no deberá dormirse.

El Lobo por su parte venía a defender la punta, todavía la ya que Juventud empató ante Barracas y eso le permite al conjunto de Marcos Barlatay mirar a todos desde arriba. El partido fue malo, Atlético tuvo en ocasiones del partido más control de pelota, pero nada más, no hubo situaciones claras de gol, para que el ping pong de ocasiones de un claro ganador, lo que si se palpaba en la cancha es que el que hacía el gol se quedaba con la victoria, el que se equivocaba lo iba a pagar caro y así fue, el que se encontró con la pelota en el área fue Fernández y la mando a guardar, Facundo había entrado pocos minutos antes y el goleador no falló en la primera que tuvo, eso fue a los 31 minutos del segundo tiempo. Antes poco y nada, todo muy trabado, algunas piernas fuertes y la fatídica jugada donde se lesionó Lolo Carreras que hizo que promediando el segundo tiempo tenga que salir con mareos, recordemos que al final del primer tiempo sufrió un pisotón accidental y tuvo un corte en el pómulo derecho. Luego del gol de Atlético se abrió el juego, Sportivo fue más punzante en busca del empate, pero el Guly Gómez dijo NO, bajo la persiana de su arco y a pesar de tener dos claras Sportivo no pudo empatar el partido.

Fue Victoria del Negro, en un partido olvidable, desde el juego lo decimos pero imborrable en la retina de los hinchas de Atlético que vieron ganar por primera vez a su equipo de local en el Federal B y nada más y nada menos que ante Sportivo.

Atlético: Gómez L, Schalibaum, Camacho, Spósito y Pulimeni, Moreira, Carreras (Gómez M), Romero y Silva (Devincenzo), Luna y Ortigoza (Fernández). DT: Gustavo Fortunato. Suplentes: Brisueño, Centurión E, Bracco, Molina.

Sportivo formó con Giamperetti, Gómez, Machena, Núñez, Martini, Salgado, Gastellu, Pérez Báez Corradi, Gómez F. (Bechtold) y Salvo (Castro). DT Marcos Barlatay. Suplentes: Tedeschi, Santoro, Orlando, Dangelo y Horisberger.

Gol 31 m ST Fernández

Fecha 10 – Pampeana Norte Zona B

Colonial Ferré 2 – Sportsman 0

Belgrano SN 3 – Gral. Rojo 3

Juventud Pergamino 2 – Sp. Barracas C 2

Atl. Baradero 1 – Sp. Baradero 0

Sports de Salto 0 – Defensores Salto 0