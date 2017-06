Autonomía de Lima. Un pedido de los limeños que no entra en la agenda política

Lima, tiene más de 10000 habitantes, cuenta con recursos para poder administrarse y crecer de forma independiente, pero a pesar de los cortes de rutas, las promesas políticas, la constante actividad que desarrolla la comisión por la autonomía del pueblo, siguen siendo una localidad que depende de Zarate, sin municipio, hospital, planificación y todo lo que hace al crecimiento y bienestar de una ciudad. Por lo visto en la agenda política provincial nunca hay tiempo para tratar este tema.

Marité Pérez, periodista y propietaria de FM Libre y El Limeño es una de las tantas luchadoras que junto a APAL lucha por el derecho de los vecinos de Lima de ser libres y habló con nosotros sobre lo que se asemeja más a una utopía, a raíz de los tiempos en los que vivimos, donde de la boca para afuera hablamos de libertad pero nadie se anima a hacer un plebiscito al respecto.

¿Crees que algún día será posible la independencia de Lima?

“Tenemos una mínima esperanza ya que la gobernadora Vidal estaba pensando en la división de la matanza, se estaba trabajando para eso y Lima piensa que algún momento también puede ser dividido de Zárate como lo soñamos muchos de los limeños”.

En ese caso es político porque les conviene dividir el poder de La Matanza. ¿Por qué crees que no les permiten avanzar en este camino?

“Creo que por dos motivos una porque la cabecera es Zárate y a Zárate no le conviene que Lima se desprenda, tenemos, la central atómica, un territorio agrícola productivo, un parque industrial y hay muchas complicaciones por ahí para dividir a Lima de Zárate, tiene que ser una decisión política de eso estamos seguros los limeños”.

¿Ustedes no tienen municipio, hospital, ni pueden planificar el crecimiento de su pueblo?

“Hoy se está construyendo un pequeño hospital donde aparentemente el municipio se ha decidido a ampliar la sala de primeros auxilios que teníamos convirtiéndolo en un hospital intermedio, pero no es lo que nos merecemos, consideramos que tenemos un pueblo nuclear el más importante del país y somos un pueblo de calles de tierras, con zanjeo a cielo abierto, con falta de los servicios más importantes, con barrios irregulares- nosotros no estábamos acostumbrados a barrios irregulares o asentamientos- y esto lo trajo la demanda laboral y la que va a llegar con Atucha 3, no tenemos un Lima planeado justamente para recibir a todos aquellos que vengan por una demanda laboral para la tercera central”.

¿Tienen un delegado súper poderoso, nombrado por el intendente de Zarate?

“Nosotros tenemos un sub secretario- que lo único interesante que tiene es el rango- y además hay un concejal del oficialismo del Nuevo Zárate de Caffaro y uno del Frente para la Victoria que residen en nuestra localidad pero por supuesto las sesiones son en Zárate”.

¿Cómo se sienten ante esto los limeños?

“Somos un barrio más de Zárate con otras características porque tenemos nuestra propia comisaria, nuestra propia delegación, pero sufrimos y padecemos las mismas necesidades que los barrios.”

¿Dicen que las revoluciones se logran únicamente si el pueblo las avala, en el caso de la autonomía hay unidad, todos piensan igual?

“No hay sectores mezquinos que provocan divisiones por intereses personales y debilita la lucha”