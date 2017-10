Autos y camiones chocados afean el acceso

En las últimas semanas nuevamente el inicio del acceso a Baradero, frente a la casilla de la Policía Vial, se encuentra lleno de camiones y autos chocados, producto de los accidentes que se producen en las rutas 9 y 41, dentro del partido.

Debido al tamaño de los vehículos y la falta de espacio, hasta que la justicia permita que las aseguradores retiren los rodados, estos fierros deben permanecer en este lugar dando un aspecto poco agradable al ingreso a la ciudad.

A raíz del reclamo de vecinos, consultamos al Jefe de la Policía Comunal, Comisario Diego Martínez sobre el tema, quien amablemente nos respondió; “Tenemos el depósito de Carrasco saturado por eso acá sobre la comisaría hay vehículos chocados también. Para sacarlos del acceso además de tener que contratar una grúa no habría donde ponerlos. De nuestra parte hacemos todo lo posible por agilizar las entregas y que las grúas de los seguros se lleven los vehículos, pero demanda tiempo. Comprendemos a los vecinos y no nos gusta que esos rodados estén ahí, porque sabemos que no es una linda vista”.