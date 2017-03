Axel: “He vivido situaciones de violencia de mi papá hacia mi mamá”

El cantante Axel contó en un reportaje que vivió situaciones de violencia de género adentro de su casa ya que, su padre le pegaba a su mamá

“He vivido situaciones de violencia de mi papá hacia mi mamá muy fuertes, de golpes”, afirmó.

“Mi mamá salía de bañarse, estaba en ropa interior, color crudo o blanca. Miren los detalles… para que los padres se den cuenta que los chicos no olvidamos nada. Ellos discutiendo, no me acuerdo el motivo, mi mamá llorando, a los gritos. Yo adelante, mi hermano de un lado, mi hermana del otro, de cinco, cuatro y tres años. No me olvido más, mi papá acercarse a los gritos y ¡pla! (hizo un gesto de que le había dado una cachetada)”, aseguró en diálogo con la revista Susana.

“En ese momento, mi papá tenía candado, barba y bigote. Lo llamé y mi papá se acerca como ‘bueno, vení Axel, pobrecito’, y me quería agarrar a upa y yo no quería, lo quería matar. Te lo digo y tiemblo. Cuando se acercó y me hizo upa, lo agarré de la barba y saqué fuerzas del universo. Mi papá me dejó en el piso y se desmayó. Eso paró un poco la discusión”, sostuvo el artista.