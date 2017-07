“Baradero en vóley pisa fuerte en todas las canchas de la zona”

La Escuela Municipal de Vóley de Baradero, comenzó hace 5 años bajo la dirección del Prof. Esteban León, el trabajo sostenido, a conciencia y con mucho esfuerzo ha permitido que hoy el vóley sea uno de los deportes más practicados en la ciudad por vecinos de todas las edades, niños, adolescentes y adultos, concurren varios días a la semana al Gimnasio de la Escuela Industrial al entrenamiento y los fines de semana compiten.

Esteban, como docente supo transmitir su experiencia y conocimiento con mucha generosidad permitiendo que hoy ya haya varios profesores de vóley en la escuela.

Además nuestros equipos representativos pasaron de ser los últimos en cada torneo a ser potencias.

Algunos de los jugadores ya formaron parte de los selectivos provinciales y otros han llegado a representar a la provincia con la selección de la categoría.

Los logros son muchos y habrá más, hoy Esteban con orgullo dice: “Uno se da cuenta a esta altura que no es imprescindible” y eso es síntoma que se hicieron las cosas bien.

Aun de licencia, recuperándose de una fractura en un dedo de la mano, Esteban León dialogó con BTI, sobre la Escuela de Vóley y en especial destacó que actualmente Pabló Ballestrero integra la Selección Provincial Sub 13.

¿Seguís sacando chicos de selección?

“Este año hemos tenido tres chicos pre seleccionados, dos en la sub 15 que quedaron entre los 14 que son Tomás López y Ángelo Benedetto que lamentablemente no pudieron quedar y un sub 13, Pablo Ballestrero que es una promesa y no solo pasó prácticamente de estar afuera, a ser titular o primer suplente del equipo. Y ahora están jugando desde la semana pasada el Campeonato Argentino en Chaco representando a la Provincia de Buenos Aires y esta mañana le ganaron a San Juan que era el invicto en la zona de ellos, así que ya pasan como primero en la zona y mañana juegan semifinales contra el segundo de la otra zona”.

¿En que se destaca Pablo?

“Pablito debe estar hace dos o tres años con nosotros, tiene un hermanito de siete que esta viniendo al mini y una hermana Florencia que esta jugando en el sub 13 en damas.

No es muy alto, pero tiene muy buena técnica y puede jugar en varias posiciones, entonces eso es lo que lo enriquece en esta edad poder jugar de punta, de central, de armador o de opuesto son las distintas posiciones en el vóley y rinde en todas Pablo, un chico hecho desde cero en la escuela de vóley”.

¿Están compitiendo con la escuela actualmente?

Todos los fines de semana hemos tenido torneos a nivel local, a nivel provincial o a nivel regional e inclusive en la Liga nicoleña en la cual nosotros jugamos el torneo oficial con las categorías masculinas estamos punteando en todas las formativas que son sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19 y la primera ya hemos ganado dos partidos que son los chicos mas grandes que me están ayudando”.

Recuerdo que antes perdían siempre, pero nunca dejaron de participar, ¿por lo que decís ahora los deben tener muy en cuenta?

“Este es el quinto año que estamos con la escuela municipal de vóley y en vóley femenino que es más bravo en realidad, porque vóley femenino no dejó de haber nunca en la zona, entonces hay Clubes muy fuertes como Regatas de San Nicolás, Náutico de San Pedro, Clubes poderosos económicamente como Riveras de Villa Constitución en categorías como Sub13, sub 15, y sub 17 estamos peleando los tres primeros puestos y la primera femenina ya hemos ganado partidos, antes venían a pasear los que venían a jugar con nosotros, ahora se le hace una oposición con un buen juego y tienen que venir a jugar para ganar, la verdad que hemos progresado en todo sentido. Todos los días llega alguien nuevo a la escuela. Ahora cuando vamos a jugar, Riveras del Paraná o Baradero pisan fuerte en todas las canchas de la zona, el objetivo es sacarnos a nosotros de la competencia”.

¿Baradero ya es referente provincial del vóley?

“En los bonaerenses de vóley somos organizadores de los masculinos que va a ser los primeros días de septiembre y el Beach Vóley que también tenemos, estaba programado para hoy y mañana, los que tuvimos que suspender para fines de Agosto.”





Con la lesión te alejaste un poco de la escuela y todo siguió funcionando con tus discípulos, es para sentirse orgulloso

“Cada vez me siento menos imprescindible, cada día me doy cuenta que si yo no estoy la cosa funciona, yo estoy muy feliz y muy contento de los chicos que se están formando vos fíjate que en este año tengo 5 chicos trabajando conmigo Juan Cruz Colazo que se recibe este año de profesor de educación física y ya es técnico de vóley, Santiago Barabino esta en segundo año de educación física y también es técnico de vóley, las melli Garea, Fiama y Abigail ambas están estudiando educación física y Elías León, que es mi sobrino, empezó este año y estudia educación física también o sea que todos esos chicos que están con nosotros van a estar disponible para trabajar en algún club y empezar como empecé yo con alguna categoría, para generar una actividad en Baradero mucho mas grande y porque no pensar en una liga propia”.