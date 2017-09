Baradero también reclamó por la aparición de Santiago Maldonado

En la tarde del viernes, al igual que en todo el país, se realizó en Baradero una marcha por la aparición de Santiago Maldonado, el joven desaparecido en el sur mientras realizaba un reclamo en defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Con mucha presencia política partidaria, y algunos discursos encendidos contra el gobierno nacional se llevó a cabo en el centro de Plaza Mitre esta concentración pidiendo por la aparición con vida del joven militante.

El Secretario Gral. del Partido Socialista, Rodolfo Lacabanne se refirió a este tema;

“Debemos entender que Santiago Maldonado nos falta a todos y sobre todo les falta a la democracia.

Acá hay una cuestión que por lo menos le da una complejidad mayor que según la caratula de la justicia es desaparición forzada, entonces eso es una intervención directa del estado, mas allá de quien gobierne- es este caso gobierna Cambiemos-, pero es el Estado a través de la fuerza represiva que tiene, que este caso es la gendarmería, en un operativo en el sur y como consecuencia de eso la desaparición de Santiago Maldonado”.

¿Para el que no sabe, contanos quién es Santiago Maldonado?

“Santiago Maldonado es un ciudadano de nuestra zona que decide militar por una causa que quizás no sé si le pertenece tanto a el por cuestiones de origen, sino por una causa de libertad, de dignidad de los pueblos originarios por este mal trato que están pasando, de hace muchísimo tiempo por el gran capital concentrado que se está llevando puesto- con dinero- todos los derechos y por supuesto con acompañamiento político porque si no, no se podría ser, porque si hubieran cuidados de esas tierras sería distinto. Es un joven como nosotros, los que somos militantes del partido que sea creemos entender el sentimiento de participación, lo que quizás no suponía que podía- ojala que no- pagar con su vida toda esta excursión por el sur”.

¿Parte de la sociedad, piensa que se tomó este hecho muy grave, como algo político partidario y cuestiona porque no se exigió de la misma manera ante la desaparición de Jorge López o lo que pasa con indígenas en el norte?

“Siempre que hay un desaparecido es grave o un caso determinado de injusticia, ahora acá hay una cuestión de complejidad- no quiero distinguir- porque ya te digo nosotros hemos estado comprometidos con todas las luchas, la verdad es que no hay una respuesta de porque un caso se maneja de una manera y después de otra, tendrá que ver con la identificación de la responsabilidad, tendrá que ver con la capacidad de movilización que tiene la fuerza que se opone, lo que es sumamente preocupante es que existan estos casos”.

¿Por qué crees que a un mes de la desaparición de Santiago aun no se sabe nada?

“Quienes los tendrían que estar buscando a Santiago Maldonado son los que según la justicia, son sospechosos- por lo menos- de haberlo hecho desaparecer, entonces hay un grado de complejidad, porque uno dice quien lo está cuidando a Santiago, quien le está garantizando a la familia de Santiago Maldonado que Santiago Maldonado va aparecer con vida inclusive no solo a la familia, a vos, a mí, a tus oyentes, ahí está la preocupación.”