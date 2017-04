Baradero tendrá su Gimnasio Municipal

En las últimas semanas se ha podido observar un importante avance en lo que será el Gimnasio Municipal de Baradero, que de acuerdo a lo expresado por la propia intendente será el más grande de la región.

Al lado del Corralón Municipal, dependencia que será trasladada a Ruta 41 y Roca, se colocaron las paredes y cabreadas para comenzar en estos días con el techado de este espacio deportivo cultural que le permitirá a todos los vecinos de Baradero disfrutar del aprendizaje y la práctica de una importante variedad de disciplinas y realizar eventos culturales en un espacio cerrado.

Este sueño nació con Pedro Carossi y el Prof. Sergio Ruiz hace muchos años, luego fue tomado por Montesanti , después Aldo Carossi que insistió y pudo conseguir los fondos para el playón, las primeras paredes e ingresar el proyecto. La gestión de Antonijevic, por medio del área de planificación lo perfeccionó y con el apoyo del Diputado Pacifico quien se comprometió y cumplió en conseguir el dinero avanza esta mega obra que permitirá el crecimiento deportivo de Baradero.

El Jefe de Deportes de la Municipalidad, Prof. Osvaldo Mindurry se refirió al tema.

¿Contanos sobre el gimnasio que se está construyendo en el polideportivo?

“Para que la gente se ubique el gimnasio se está construyendo en lo que es la entrada del corralón municipal, frente al cementerio, donde tienen dimensiones para que trabajen 4 profesores de manera simultánea, con 4 canchas de vóley, 4 cancha de mini básquet, con una cancha de Handball.

El 19, 20 y 21 de Mayo se va jugar lo que es un Nacional de Vóley para categoría sub 13 y sub 17 acá en Baradero y tenemos que utilizar tres gimnasios, entonces ahí se podría centralizar y jugar de manera paralela durante esos días ahí en el gimnasio municipal”.

¿Avanzó mucho la obra en estos últimos días?

“Ya se terminó la segunda parte que era la colocación de las cabreadas, viene una parte de techado y del piso y bueno una vez terminado esto, seguramente vamos a estar funcionando por más que falte lo que es tribunas y respecto a la parte de vestuarios veremos cómo nos podemos ir arreglando”.

¿Es verdad que será uno de los más grandes de la zona?

“Es de una amplitud importante donde la ubicación y el acceso es óptimo, se tiene planeado hasta que tenga una playa de estacionamiento. El anhelo nuestro es tener la casa propia en donde no solamente pueda funcionar la escuela de Vóley, sino también pueda funcionar la escuela de hamdball y que todos los establecimientos educativos que funcionan en el poli, por dar nombres Marco Sastre, Berisso que tengan un lugar y no tengan que suspender clases cuando llueve, es un trabajo de coordinación importante porque nosotros hoy por hoy no podemos hacer de local en lo que es el hamdball porque no tenemos una cancha de las dimensiones que nos requiere la federación para hacer de local acá en Baradero. Creo que este sería un paso muy importante para todas las instituciones deportivas de la ciudad que puedan hacer su parte deportiva ahí”.

¿No hay fecha de finalización?

“No he hablado con Marcos, pero al cabo del último mes que pasó se colocaron todas las cabreadas y se está próximo a techar, el avance es importantísimo y falta una parte de la paredes para tener el cerramiento total, una vez que tengamos el cerramiento total ya podemos manejarnos de otra manera”.

¿Esto como venís diciendo permitirá el desarrollo de muchos proyectos deportivos?

“Esta determinación de terminar el gimnasio tiene que ver con una política deportiva de estado, en donde tiene un constante crecimiento, ahora a partir de la semana que viene se empieza a trabajar en todos los playones de Baradero con profesores estables, con días y horarios con escuela de iniciación deportiva y los chicos de todos esos playones los vamos a juntar los días sábados de 10 a 12 en el Club Regatas para que puedan tener acceso a la pileta climatizada”.



¿Hay proyectos de incorporar otros deportes?

“También tenemos otro proyecto que es el FUTSAL, vamos a ver si lo podemos hacer a nivel colegial este año como para después lo puedan canalizar las instituciones y hacer una liga. Nosotros hoy por hoy tenemos en lo que el fútbol Faddim de FUTSAL dos representantes de nuestra ciudad jugando el Mundial en Portugal”.

¿Por último no puedo dejar de preguntarte por los Torneos Bonaerenses?

“Estamos en la etapa de inscripción, ahora se hace de manera on line, se tienen que acercar al polideportivo municipal en donde les tomamos los datos de todos los deportes, se han incluido los Video Games, algunos deportes como es el Skate, como el Canotaje, volvió el deporte a vela, eso lo manejan las federaciones. Otros de los cambios que ha tenido los juveniles es que se saco la etapa regional para ser solamente la interregional, sacaron una parte intermedia para que podamos tener más representantes en Mar del Plata.”